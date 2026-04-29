Путин готов объявить перемирие на День Победы

Ушаков: Путин сообщил о готовности объявить перемирие на День Победы

Президент России Владимир Путин в беседе с американским лидером Дональдом Трампом сообщил о готовности объявить перемирие на День Победы. Об этом заявил помощник российского главы Юрий Ушаков во время брифинга.

«Трамп активно поддержал эту инициативу, отметив, что праздник знаменует нашу общую победу над нацизмом во II Мировой войне», — сказал Ушаков.

Кроме того, при обсуждении отношений двух государств с обеих сторон говорилось о больших перспективах взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике. Причем, целый ряд масштабных инициатив в экономике, как отметили президенты, уже конкретно обсуждается между представителями стран.

Путин и Трамп условились и далее поддерживать контакты, как личные, так и на уровне своих помощников и представителей.

Предыдущее перемирие президент России объявлял в честь Пасхи. Оно действовало с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.

Украинский президент Владимир Зеленский за несколько часов до его начала заявил, что Украина будет соблюдать режим прекращения огня и действовать «зеркально». По истечении пасхального перемирия министерство обороны России сообщило, что было зафиксировано 6558 нарушений режима тишины со стороны ВСУ. В ведомстве указали, что украинские военные продолжали наносить удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям российской армии, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

Ранее в МИД РФ обвинили Украину в отсутствии какой-либо воли к миру.