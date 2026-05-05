За ночь средства ПВО перехватили сотни беспилотников над Россией

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 289 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, атаки отражали в период с 20:00 мск 4 мая до 7:00 мск 5 мая. Дроны ликвидировали над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Ленинградской, Новгородской, Ростовской и Волгоградской областями, а также на подлете к Москве, над Крымом и Татарстаном, Краснодарским краем. Еще вражеские беспилотники сбили над акваторией Азовского моря.

5 мая ВСУ атаковали Чувашию. Глава региона Олег Николаев рассказал, что под ударом оказались Чебоксары и Чебоксарский округ. В результате один человек пострадал, его жизни ничего не угрожает, врачи оказывают всю необходимую помощь.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в городе Грайворон Грайворонского округа от удара FPV-дрона ранен мирный житель. Пострадавшему диагностировали осколочные ранения ног.

