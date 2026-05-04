Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Зеленский объявил «режим тишины» в ночь на 6 мая

Зеленский объявил режим тишины в ночь на 6 мая и пообещал действовать зеркально
Yiannis Kourtoglou/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о «режиме тишины» начиная с 0:00 в ночь на 6 мая. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика страны».

«Мы считаем, что человеческая жизнь несравнимо более ценна, чем «празднование» какой-либо годовщины. В связи с этим мы объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, оставшееся до этого момента, реально обеспечить наступление тишины. Мы будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», — сказал глава Республики (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

До этого Минобороны России сообщило, что в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне объявлено перемирие в зоне СВО, решение принято в соответствии с предложением президента РФ Владимира Путина.

В Москве выразили надежду, что Киев последует примеру российских властей. Вместе с тем, подчеркнули в министерстве, Вооруженные силы РФ примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий 9 мая.

Также в российском оборонном ведомстве пообещали ударить по центру Киева при попытке Вооруженных сил Украины сорвать День Победы

Зеленский заявлял, что Украина не получала официальных предложений о прекращении огня на День Победы.

Ранее Путин заявлял, что верит в примирение России и Украины.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет: станет ли хантавирус новым COVID-19
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!