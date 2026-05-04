Зеленский объявил режим тишины в ночь на 6 мая и пообещал действовать зеркально

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о «режиме тишины» начиная с 0:00 в ночь на 6 мая. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика страны».

«Мы считаем, что человеческая жизнь несравнимо более ценна, чем «празднование» какой-либо годовщины. В связи с этим мы объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, оставшееся до этого момента, реально обеспечить наступление тишины. Мы будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», — сказал глава Республики (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

До этого Минобороны России сообщило, что в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне объявлено перемирие в зоне СВО, решение принято в соответствии с предложением президента РФ Владимира Путина.

В Москве выразили надежду, что Киев последует примеру российских властей. Вместе с тем, подчеркнули в министерстве, Вооруженные силы РФ примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий 9 мая.

Также в российском оборонном ведомстве пообещали ударить по центру Киева при попытке Вооруженных сил Украины сорвать День Победы

Зеленский заявлял, что Украина не получала официальных предложений о прекращении огня на День Победы.

Ранее Путин заявлял, что верит в примирение России и Украины.