В Минобороны России рассказали о сбитых за пять часов беспилотниках

Минобороны: над регионами России сбито 88 беспилотников ВСУ за пять часов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили на регионами России 88 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние пять часов. Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны в мессенджере Макс.

По данным ведомства, атаки производились в промежутке с 9:00 до 14:00 мск.

В публикации отмечается, что беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Крымом и Чувашией, а также над Московским регионом.

До этого в Минобороны РФ заявили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 5 мая уничтожили 289 украинских беспилотников над регионами России.

5 мая ВСУ атаковали Чувашию. Глава региона Олег Николаев рассказал, что под ударом оказались Чебоксары и Чебоксарский округ. В результате один человек пострадал, его жизни ничего не угрожает, врачи оказывают всю необходимую помощь.

Ранее эксперт рассказал, откуда ВСУ могли запустить дроны на Московскую область.