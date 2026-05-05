Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

В Минобороны России рассказали о сбитых за пять часов беспилотниках

Минобороны: над регионами России сбито 88 беспилотников ВСУ за пять часов
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили на регионами России 88 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние пять часов. Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны в мессенджере Макс.

По данным ведомства, атаки производились в промежутке с 9:00 до 14:00 мск.

В публикации отмечается, что беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Крымом и Чувашией, а также над Московским регионом.

До этого в Минобороны РФ заявили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 5 мая уничтожили 289 украинских беспилотников над регионами России.

5 мая ВСУ атаковали Чувашию. Глава региона Олег Николаев рассказал, что под ударом оказались Чебоксары и Чебоксарский округ. В результате один человек пострадал, его жизни ничего не угрожает, врачи оказывают всю необходимую помощь.

Ранее эксперт рассказал, откуда ВСУ могли запустить дроны на Московскую область.

 
Теперь вы знаете
Дьявол носит Прада, но с «Алиэкспресс»: за что критики разнесли сиквел, который ждали 20 лет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!