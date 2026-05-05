В Минобороны России рассказали о сбитых за пять часов беспилотниках

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили на регионами России 88 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние пять часов. Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны в мессенджере Макс.
По данным ведомства, атаки производились в промежутке с 9:00 до 14:00 мск.
В публикации отмечается, что беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Крымом и Чувашией, а также над Московским регионом.
До этого в Минобороны РФ заявили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 5 мая уничтожили 289 украинских беспилотников над регионами России.
5 мая ВСУ атаковали Чувашию. Глава региона Олег Николаев рассказал, что под ударом оказались Чебоксары и Чебоксарский округ. В результате один человек пострадал, его жизни ничего не угрожает, врачи оказывают всю необходимую помощь.
