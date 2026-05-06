Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Армия

В Джанкое в результате атаки украинских беспилотников погибли пять мирных жителей

Аксенов: в результате удара дронов в Джанкое погибли пять человек
Evgeniy Maloletka/AP

В результате удара украинских беспилотников по Джанкою погибли пять мирных жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он отметил, что на месте работают профильные службы. Глава республики заявил, что держит ситуацию на личном контроле. Аксенов обратился к населению с призывом сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Глава Крыма подчеркнул, что органами власти будет оказана вся необходимая помощь и поддержка родным погибших.

5 мая Аксенов сообщил, что силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отражают налет беспилотных летательных аппаратов противника на Крым.

В этот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что средства противовоздушной обороны и огневые группы отразили атаку Вооруженных сил Украины на город, сбив минимум четыре беспилотных летательных аппарата противника.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников по России.

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, бум антидепрессантов и возвращение интернета. Главное за 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!