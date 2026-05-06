В Джанкое в результате атаки украинских беспилотников погибли пять мирных жителей

Аксенов: в результате удара дронов в Джанкое погибли пять человек

В результате удара украинских беспилотников по Джанкою погибли пять мирных жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он отметил, что на месте работают профильные службы. Глава республики заявил, что держит ситуацию на личном контроле. Аксенов обратился к населению с призывом сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Глава Крыма подчеркнул, что органами власти будет оказана вся необходимая помощь и поддержка родным погибших.

5 мая Аксенов сообщил, что силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отражают налет беспилотных летательных аппаратов противника на Крым.

В этот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что средства противовоздушной обороны и огневые группы отразили атаку Вооруженных сил Украины на город, сбив минимум четыре беспилотных летательных аппарата противника.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников по России.