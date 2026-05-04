Россия объявила о перемирии в честь 9 Мая

Путин объявил перемирие на СВО в честь Победы в Великой Отечественной войне

Перемирие объявляется в зоне боевых действий на Украине в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне, решение принято в соответствии с предложением президента РФ Владимира Путина. Об этом Минобороны РФ сообщило в мессенджере «Макс».

«В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ В.В. Путина, 8 – 9 мая 2026 года объявляется перемирие в честь празднования Победы Советского народа в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

В Москве выразили надежду, что Киев последует примеру российских властей.

Вместе с тем, подчеркнули в министерстве, Вооруженные силы РФ примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий 9 мая.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что Владимир Путин заявил о готовности объявить перемирие на День Победы.

Предыдущее перемирие президент России объявлял в честь праздника Пасхи.

Ранее Путин заявлял, что верит в примирение России и Украины.