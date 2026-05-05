Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Армия

Над Россией сбили 93 украинских беспилотника

Минобороны: силы ПВО за семь часов уничтожили над регионами России 93 дрона ВСУ
MOD Russia/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за семь часов перехватили и уничтожили над территорией России 93 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По его информации, дроны сбили в период с 14:00 до 21:00 мск. Как заявили в ведомстве, беспилотники были ликвидированы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Республикой Адыгея и Крымом, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей.

Ночью и ранним утром 5 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Чебоксары. Обломки БПЛА повредили торговый центр и жилые дома. Глава Чувашии Олег Николаев назвал атаку ВСУ «беспрецедентным вызовом» и «самой масштабной».

Как утверждал президент Украины Владимир Зеленский, украинские военные ударили по Чебоксарам ракетой «Фламинго» в рамках «дальнобойных санкций». По его словам, ракета якобы преодолела расстояние в более чем 15 тыс. км.

При атаке ВСУ на Чебоксары пострадали 32 человека, среди них ребёнок. Ещё два человека не выжили.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников в России.

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, бум антидепрессантов и возвращение интернета. Главное за 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!