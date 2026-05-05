Над Россией сбили 93 украинских беспилотника

Минобороны: силы ПВО за семь часов уничтожили над регионами России 93 дрона ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за семь часов перехватили и уничтожили над территорией России 93 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По его информации, дроны сбили в период с 14:00 до 21:00 мск. Как заявили в ведомстве, беспилотники были ликвидированы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Республикой Адыгея и Крымом, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей.

Ночью и ранним утром 5 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Чебоксары. Обломки БПЛА повредили торговый центр и жилые дома. Глава Чувашии Олег Николаев назвал атаку ВСУ «беспрецедентным вызовом» и «самой масштабной».

Как утверждал президент Украины Владимир Зеленский, украинские военные ударили по Чебоксарам ракетой «Фламинго» в рамках «дальнобойных санкций». По его словам, ракета якобы преодолела расстояние в более чем 15 тыс. км.

При атаке ВСУ на Чебоксары пострадали 32 человека, среди них ребёнок. Ещё два человека не выжили.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников в России.