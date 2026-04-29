Возгорание на НПЗ в Туапсе локализовали

Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе локализовали. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«Время локализации – 7:05 (мск)», — говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что в настоящее время в ликвидации последствий ЧП участвуют 312 человек и 73 единицы техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

28 апреля украинские дроны в третий раз за апрель атаковали краснодарский Туапсе. В результате падения обломков на нефтеперерабатывающем заводе возник сильный пожар. Этот инцидент потенциально грозит экологической катастрофой, предупредил президент России Владимир Путин. Кипящая нефть уже попала на дорогу и повредила несколько автомобилей. Тем временем часть Туапсе на фоне пожара осталась без водоснабжения, введен режим ЧС.

По поручению Путина в Туапсе прилетел глава МЧС Александр Куренков. Руководитель ведомства вместе с оперативной группой облетел на вертолете акваторию Черного моря и поручил привести в готовность группировку водолазов.

Ранее специалистов из Геленджика направили в Туапсе для помощи после атаки БПЛА.