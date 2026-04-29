Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Возгорание на НПЗ в Туапсе локализовали

Борис Морозов/РИА Новости

Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе локализовали. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«Время локализации – 7:05 (мск)», — говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что в настоящее время в ликвидации последствий ЧП участвуют 312 человек и 73 единицы техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

28 апреля украинские дроны в третий раз за апрель атаковали краснодарский Туапсе. В результате падения обломков на нефтеперерабатывающем заводе возник сильный пожар. Этот инцидент потенциально грозит экологической катастрофой, предупредил президент России Владимир Путин. Кипящая нефть уже попала на дорогу и повредила несколько автомобилей. Тем временем часть Туапсе на фоне пожара осталась без водоснабжения, введен режим ЧС.

По поручению Путина в Туапсе прилетел глава МЧС Александр Куренков. Руководитель ведомства вместе с оперативной группой облетел на вертолете акваторию Черного моря и поручил привести в готовность группировку водолазов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее специалистов из Геленджика направили в Туапсе для помощи после атаки БПЛА.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
