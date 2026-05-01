Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

В Туапсе после атаки БПЛА загорелся морской терминал

Stringer/dpa/Global Look Press

Из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Туапсе произошло возгорание на территории морского терминала. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

В публикации отмечается, что пострадавших в результате произошедшего нет. На месте работают специальные и экстренные службы, к ликвидации возгорания были привлечены 128 человек и 41 единица техники.

Telegram-канал SHOT сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают беспилотные летательные аппараты над Туапсе. По предварительной информации, уже было сбито не менее 10 беспилотников.

До этого в Туапсе собрали и вывезли 12,6 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Работы по ликвидации последствий атаки беспилотников ведут круглосуточно. Локальные выбросы нефтепродуктов зафиксировали на пяти участках — в селах Ольгинка и Небуг, а также в поселках Южный, Тюменский и Новомихайловский. Протяженность загрязнения составила от 100 до 300 метров.

Украинские дроны атаковали Туапсе трижды за апрель. В ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар, произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали обломки сбитых беспилотников. Что происходит в пострадавшем городе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жителям Туапсе вернули свет.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!