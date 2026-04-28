В Туапсинском округе ввели режим ЧС после атаки беспилотников

В Туапсинском округе ввели режим ЧС из-за пожара на НПЗ после атаки БПЛА

Режим ЧС ввели на территории Туапсинского муниципального округа после сильного пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), который начался после атаки беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

«С 28 апреля по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева вводится режим ЧС регионального уровня», — говорится в сообщении.

Ночью украинские беспилотники атаковали Туапсе. Из-за падения обломков сбитых дронов на НПЗ начался сильный пожар, местных жителей пришлось эвакуировать. На место тушения пожара прибыли дополнительные сводные отряды, в том числе из Республики Адыгеи, всего в тушении огня задействованы 252 человека и 62 единицы техники МЧС России.

Туапсе подвергся атаке украинских беспилотников в третий раз за месяц. Первая атака произошла в ночь на 16 апреля. После атаки дронов в море обнаружили нефтяное пятно — площадь загрязнения составила 10 тыс. кв. м.

Второй удар ВСУ нанесли в ночь на 20 апреля, его последствия в городе устраняли несколько дней. Повреждения тогда получили 23 жилых дома и пять социальных объектов, загорелся морской терминал, потушить его смогли лишь 24 апреля. После этого в Туапсе выпал «черный дождь».

Ранее в российском регионе ввели режим ЧС федерального значения из-за лесных пожаров.