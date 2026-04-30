Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Пожар на НПЗ в Туапсе полностью потушили

Кондратьев: пожар на НПЗ в Туапсе ликвидирован
Борис Морозов/РИА Новости

В Туапсе на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) потушили пожар, возникший в результате атаки украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Венимамин Кондратьев.

«Благодарю всех, кто участвовал в тушении: это была тяжелейшая работа», — написал Кондратьев.

Губернатор добавил, что теперь местные власти сделают все, чтобы привести город в порядок как можно скорее.

За апрель украинские беспилотные летательные аппараты трижды атаковали Туапсе. После ударов в ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар и произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали обломки сбитых беспилотников.

В городе продолжаются работы по устранению последствий налета: на уборке берега и очистке улиц работают более 600 человек. В жилых домах восстановлены подача воды, электроэнергии и газа. При этом местные жители жалуются на запах гари и недостаточную помощь со стороны властей. Что происходит в пострадавшем городе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Туапсе отменили все мероприятия на майские праздники.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
