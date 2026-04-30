Пожар на НПЗ в Туапсе полностью потушили

В Туапсе на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) потушили пожар, возникший в результате атаки украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Венимамин Кондратьев.

«Благодарю всех, кто участвовал в тушении: это была тяжелейшая работа», — написал Кондратьев.

Губернатор добавил, что теперь местные власти сделают все, чтобы привести город в порядок как можно скорее.

За апрель украинские беспилотные летательные аппараты трижды атаковали Туапсе. После ударов в ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар и произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали обломки сбитых беспилотников.

В городе продолжаются работы по устранению последствий налета: на уборке берега и очистке улиц работают более 600 человек. В жилых домах восстановлены подача воды, электроэнергии и газа. При этом местные жители жалуются на запах гари и недостаточную помощь со стороны властей. Что происходит в пострадавшем городе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Туапсе отменили все мероприятия на майские праздники.