Беспилотники атаковали Туапсе

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над Туапсе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительной информации, уже было сбито не менее 10 беспилотников.

«По словам очевидцев, группы украинских дронов с характерным звуком летят со стороны моря, по ним ведется огонь. Серьезных последствий и разрушений на земле пока не замечено», — говорится в публикации.

До этого в Туапсе собрали и вывезли 12,6 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Работы по ликвидации последствий атаки беспилотников ведут круглосуточно. Локальные выбросы нефтепродуктов зафиксировали на пяти участках — в селах Ольгинка и Небуг, а также в поселках Южный, Тюменский и Новомихайловский. Протяженность загрязнения составила от 100 до 300 метров.

Украинские дроны атаковали Туапсе трижды за апрель. В ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар, произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали обломки сбитых беспилотников.

Ранее жителям Туапсе вернули свет.