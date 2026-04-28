Украине не отдали археолога Бутягина, Польша отпустила ученого в Россию

Польша освободила археолога Бутягина и передала его России

Польша освободила российского археологоа Александра Бутягина, ранее задержанного по запросу Украины. Вместе с ним в рамках обмена на родину вернулась жена российского военнослужащего. Польской стороне передали двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы. Кишинев в свою очередь выдал молдовского гражданина, обвиняемого в государственной измене в интересах КГБ Белоруссии. В проработку обменной операции были вовлечены спецслужбы и представители семи стран. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Польша освободила российского археолога и историка Александра Бутягина, находившегося под арестом по делу об экстрадиции на Украину, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в эфире TVP Info.

«Мы освободили российского историка. Это был человек, который должен был быть экстрадирован на Украину»,

— отметил он.

Польские спецслужбы задержали Бутягина 4 декабря 2025 года, когда он направлялся из Нидерландов на Балканы в рамках лекционного тура. Основанием для задержания стал запрос Украины об экстрадиции, которая обвиняет россиянина в якобы «уничтожении культурного наследия» в ходе археологических раскопок в Крыму. В Польше Бутягина арестовали, впоследствии Варшавский суд первой инстанции принял решение о его экстрадиции на Украину.

Бутягина вернули на родину в рамках обмена «пять на пять», в котором участвовали граждане России, Белоруссии и других стран СНГ, сообщает БелТА. Обмен состоялся в пункте пропуска «Переров — Беловежа» на белорусско-польской границе, его провели сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии и Агентство внешней разведки Польши.

Как уточнили в Центре общественных связей ФСБ России, археолога освободили вместе с женой российского военнослужащего, проходящего службу в российском миротворческом контингенте в Приднестровье. Женщина была задержана июля 2025 года в аэропорту Кишинева, куда прилетела, чтобы встретиться с мужем.

«По сфальсифицированному обвинению в даче взятки сотруднику пограничной службы она привлечена к уголовной ответственности и приговорена к лишению свободы сроком на один год, а также к штрафу в размере <...> около $12 тысяч»,

— рассказал оперативный сотрудник ФСБ в видеокомментарии.

Кроме того, в марте текущего года в отношении россиянки безосновательно возбудили дополнительное уголовное дело о шпионаже, добавил он.

Польской стороне в ходе обмена передали двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы, которые прибыли в Россию в прошлом году для проведения разведывательных мероприятий.

«Молдавские разведчики, понимая, что они разоблачены, тщательно старались скрыть свою причастность к кадровому составу иностранных спецслужб. Однако в ходе расследования уголовного дела удалось собрать неопровержимую доказательную базу, изобличающую и полностью подтверждающую их принадлежность к разведслужбе Республики Молдова», — сообщили в ФСБ.

Кишинев вернул двоих сотрудников Службы разведки и безопасности в обмен на гражданку РФ Нину Попову и Александра Балана — гражданина Молдавии, обвиняемого в государственной измене в интересах КГБ Белоруссии, уточнила президент республики Майя Санду в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она поблагодарила власти Польши, Румынии и США за оказанное содействие.

Обменная операция планировалась около года, в ее проработку были вовлечены спецслужбы и представители семи стран, что потребовало длительных и сложных переговоров, добавила БелТА.

Реакция на освобождения Бутягина

Спецпредставитель президента России по международному культурном сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал освобождение Бутягина «большим событием» для сотрудников Эрмитажа и для всех деятелей российской культуры.

«Это было возможно только благодаря скоординированной работе российских спецслужб, министерства иностранных дел, прокуратуры — всего силового блока, естественно, под руководством президента России Владимира Путина», — сказал он в беседе с ТАСС.

Швыдкой заметил, что задержание Бутягина нужно расценивать как «некий сигнал» для всех российских ученых, деятелей культуры и других граждан. «Всякий раз, отправляясь в недружественные страны, нужно взвешивать все возможные последствия», — добавил он.

Возвращение Бутягина на родину — «торжество справедливости и здравого смысла», подчеркнул лидер ЛДПР, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Он сравнил задержание и арест археолога в Польше с «охотой на ведьм» с выраженным политизированным подтекстом.

«Если бы состоялась экстрадиция археолога на Украину, где его неминуемо ждала расправа, это стало бы моральным преступлением польских властей»,

— отметил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Член Совета по правам человека при президенте РФ, правозащитник Ева Меркачева назвала возвращение Бутягина в Россию «большой победой международного права». Эта история в очередной раз подтверждает, что страна не оставляет своих граждан в беде, подчеркнула она в беседе с NEWS.ru.

«Произошел обмен, который показал, что даже в такой ситуации есть надежда. Это история про то, что Россия своих не бросает», — сказала она.

Меркачева обратила внимание, что речь шла о жизнях, что наделяет заключенное соглашение особой значимостью, поскольку человеческие судьбы — это самое ценное.

Освобождению Бутягина также дал оценку представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. По его словам, Украина узнала об этом решении «с сожалением».

 
