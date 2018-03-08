«Не снижаться. Иначе самолет взорвем»

Нинель Овечкина родилась в 1937 году. Ее отец погиб на войне, а мать застрелил сторож, когда та хотела вынести с поля пару картофелин, чтобы накормить детей. Так Нинель оказалась в детдоме. Своего мужа, Дмитрия Овечкина, она встретила еще в юности и родила первого ребенка, дочь Людмилу, в 19 лет. Вторая дочь не выжила, и Нинель поклялась — будет рожать столько, сколько Бог пошлет.

К началу 1980-х Бог послал 11 детей — четыре девочки и семь мальчиков.

Почти все свободное время детей занимало домашнее хозяйство — Овечкины жили в деревенском доме с огородом и скотом. Когда сыновья Василий, Дмитрий и Олег начали проявлять интерес к музыкальным инструментам, Нинель записала их в Иркутское областное музыкальное училище на отделение духовых инструментов, куда позже записала и Александра, Игоря, Михаила и Сергея.

Реклама

Нинель работала продавщицей в вино-водочном магазине. Ее муж неоднократно напивался и хватался дома за ружье, запугивая жену и детей. 3 мая 1984 года он умер от побоев, которые за несколько дней до этого ему нанесли старшие сыновья. Следствие расценило их действия как самооборону. Несмотря на семейные проблемы, Нинель, как могла, заботилась о детях.

«Мы были хорошими детьми, никогда не пили и не курили, никогда не ходили на дискотеки»,

— рассказывала потом дочь Татьяна.

В 1983 году в училище был сформирован ансамбль «Семь Симеонов», в который и вошли все семеро сыновей. В 1984 году состоялось дебютное выступление ансамбля на сцене Гнесинского училища. Коллектив юных музыкантов быстро завоевал популярность среди советского населения — Овечкины много гастролировали, о них писали в прессе, снимали кино.

В 1985 году «Симеоны» давали концерты на джазовых фестивалях в Москве, Тбилиси, Кемерове, Риге... Популярность братьев немного улучшила финансовое положение Овечкиных, в 1986 году они получили две трехкомнатные квартиры.

В 1987 году «Симеоны» побывали на гастролях в Японии. Там им предложили контракт, но мальчики не рискнули принимать такое решение самостоятельно, без матери — в поездках их обычно сопровождала сестра Ольга. К тому же переезд означал, что придется расстаться с матерью и сестрами.

Однако уровень жизни и заработок, предложенный в другой стране, заставили их крепко задуматься. После того, как Овечкины перебрались в город, денег снова стало не хватать, огорода больше не было, скота тоже. Первым предложение о том, чтобы сбежать из страны, захватив самолет, высказал Олег Овечкин. Мать полностью его поддержала.

На случай неудачи решение она приняла заранее: «Вы убьете меня и застрелитесь сами».

8 марта 1988 года Овечкины взошли на борт самолета Ту-154, летевшего рейсом Иркутск — Курган — Ленинград. С собой у них были два обреза, сотня патронов и три самодельные бомбы, спрятанные в футляре контрабаса. Музыкантов в аэропорту узнали и практически не досматривали. Футляр для контрабаса не влез в рентгеновскую установку, а сотрудница ограничилась лишь поверхностным осмотром, не заметив двойное дно.

Когда самолет подлетал к Ленинграду, Овечкины передали командиру через стюардессу записку:

«Следовать в Англию (Лондон). Не снижаться. Иначе самолет взорвем. Вы находитесь под нашим контролем».

Бортпроводники даже сперва приняли записку за шутку. Командир же сразу отдал указания экипажу: с этого момента в пилотскую кабину не входить, связь поддерживать по телефону, выяснить, действительно ли реальна угроза, что конкретно требуют террористы.

Когда стюардессы собирались подойти к Овечкиным, те выхватили обрезы, потребовав подходить по одной.

Топлива в самолете до Лондона бы не хватило, его было достаточно лишь чтобы долететь до Ленинграда, в крайнем случае — до запасного аэропорта в Таллине. «Горючего не хватит. У нас топлива едва до Ленинграда. Надо садиться на дозаправку», — объяснил Овечкиным бортинженер.

«Тогда садись за границей», — отреагировали они.

Экипаж самолета тем временем поддерживал контакт с военными на земле. Оперативный штаб велел сесть в военном аэропорту Вещево под Выборгом для штурма. Овечкиным же стюардессы сказали, что самолет находится в Котке, Финляндия. Братья практически поверили в это, но тут увидели, что по взлетной полосе к месту посадки выводят оцепление из солдат.

Осознав, что их обманули, Дмитрий Овечкин в гневе застрелил стюардессу Тамару Жаркую. Она стала единственной жертвой Овечкиных — остальные пострадали из-за плохо скоординированных действий спецназовцев, которые ранее никогда не имели дела с террористами.

Штурмовики пробрались в самолет через кабину пилота, началась перестрелка, в которой спецназовцы ранили несколько пассажиров.

Вскоре у Овечкиных закончились боеприпасы, и они решили покончить с собой, взорвав бомбу.

Мощности взрыва хватило лишь на то, чтобы пробить отверстие в фюзеляже. Начался пожар. Кому-то удалось открыть аварийный люк, пассажиры поспешно выпрыгивали из самолета на посадочную полосу, где столкнулись с избиением со стороны милиции — сотрудники подозревали, что среди тех могут быть и Овечкины.

Василий Овечкин велел Ольге вывести из самолпта Татьяну, Михаила, Ульяну и Сергея, сказав, что им ничего не будет, поскольку они не были исполнителями теракта. После этого Нинель приказала Василию застрелить ее, себя и старших детей. Первым был убит Дмитрий, затем Александр, а потом Олег, после чего Василий застрелил мать и себя. Игорь Овечкин спрятался в туалете самолета.

Уголовное дело Овечкиных составило 18 томов.

Перед судом предстали только Игорь и Ольга — как единственные подлежащие по возрасту уголовной ответственности организаторы теракта. Младшие братья и сестры давали показания. Присутствовала на суде и старшая дочь Людмила, которая жила отдельно и даже не подозревала о готовившемся теракте.

Ольга, будучи беременной, была приговорена к шести годам тюремного заключения, Игорь — к восьми. Впрочем, оба провели за решеткой лишь 4,5 года и были освобождены досрочно.

В заключении Игорь организовал и возглавил духовой оркестр и вокально-инструментальный ансамбль. Позже, выйдя из тюрьмы, играл в ресторанах. Потом спился, был в 1999 году арестован за распространение наркотиков и умер в следственном изоляторе, предположительно, был убит сокамерником.

Ольга родила в тюрьме дочь, опеки над девочкой добилась Людмила. Но вскоре ребенок оказался в детдоме. У самой Людмилы на тот момент было уже трое своих детей, кроме того, она забрала к себе четверых младших Овечкиных. После освобождения Ольга забрала дочь к себе, но не смогла ею заниматься, и в итоге девочка вновь попала к Людмиле. Сама Ольга торговала рыбой на рынке, в 2004 году была убита сожителем в пьяной ссоре.

Музыкальная карьера сложилась лишь у Михаила Овечкина. Он перебрался в Санкт-Петербург, получил музыкальное образование, участвовал в множестве фестивалей джаза. В 2002 году он переехал в Испанию, где также играл в составе джаз-бэнда, участвовал в записи альбомов. В 2012 году он стал инвалидом после инсульта.