Кто такая Матрона Московская: житие святой, полное чудес и споров

Святая Матрона Московская: за что ее почитают и когда отмечают день ее памяти

Матрона Московская в современной России — одна из самых известных и почитаемых святых. Чтобы поклониться ее мощам, верующим приходится отстаивать многочасовые очереди. Святую, день памяти которой отмечают 8 марта и 2 мая, ласково называют Матронушкой и матушкой. За что ее канонизировала Русская православная церковь и почему вокруг этого решения до сих пор идут споры — в материале «Газеты.Ru».

Детство Матроны Московской

Матрона Дмитриевна Никонова родилась в бедной крестьянской семье в 1885 году (по другим данным, в 1881-м) в селе Себино Тульской губернии. В семье к тому моменту уже было три ребенка — дочь и два сына. Четвертый ребенок был нежеланным. На этапе беременности родители хотели отдать родившуюся дочь в приют. Но передумали, когда поняли, что девочка незрячая и беззащитна перед внешним миром.

Согласно житию, незадолго до родов мать Матронушки увидела сон, в котором ей на плечо села белая птица с человеческим лицом и закрытыми глазами. После рождения дочери мать поняла, что сон был пророческим. Дочь появилась на свет с пороком развития: у нее отсутствовали или были недоразвиты глазные яблоки, а веки — сомкнуты.

Первое чудо, которое связывают с Матроной, произошло во время ее крещения. По преданию, когда ребенка окунули в купель, из воды до потолка поднялся столб благоухающего дыма. Однако детство Матроны было тяжелым, сверстники над ней издевались и проявляли жестокость: могли посадить ее в яму и наблюдать, как она пытается выбраться. В итоге девочка погрузилась в свой внутренний мир. Она много времени проводила в церкви, а дома играла в уголке с иконами.

close Икона Матроны Московской hramikona/Shutterstock/FOTODOM

Согласно житию, уже в детстве Матрона начала демонстрировать прозорливость: она предсказала смерть местного священника, пожар, другие события. А еще по ее молитве люди исцелялись. О девочке пошли слухи. Люди стали приезжать в село с подношениями и просить Матрону помолиться. В итоге девочка из обузы семьи превратилась в кормилицу.

В 14 лет Матронушка съездила в первое и единственное большое путешествие. Дочь помещика Лидия Янькова взяла ее с собой в паломничество по святым местам. Существует легенда, что в Кронштадте праведный Иоанн Кронштадтский подозвал девочку к себе: «Иди, иди ко мне, Матронушка. Смена моя идет».

В 17 лет у Матроны отказали ноги. Почему это произошло, неизвестно, но сама она видела в этом испытание веры и приняла случившееся как крест, посланный по воле Божией.

close Икона Матроны Московской в одноименном храме на улице Софьи Ковалевской в Москве Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чудеса Матроны

Большую часть жизни Матрона прожила в Москве. Покинуть родной дом ее вынудили революция и партийная карьера братьев. Они оба стали коммунистами, активистами и сельскими агитаторами. Жить под одной крышей с блаженной, которая постоянно говорит о Боге, они не хотели.

В итоге слепая женщина перебралась в столицу. С 1925 года она была бездомной, не имела ни постоянного дома, ни прописки и была вынуждена скитаться по квартирам знакомых и скрываться от милиции. В разное время она жила на Ульяновской улице, на Пятницкой, в Сокольниках, в подвале у племянницы в Вишняковском переулке и у Никитских ворот, в Петровско-Разумовском и в Царицыно, даже гостила в Сергиевом Посаде.

Матрону описывали как маленькую пухлую женщину с трогательной улыбкой. Блаженная вела аскетический и благочестивый образ жизни. Она много молилась, ходила в церковь, регулярно исповедовалась и причащалась.

Согласно житию, святой Матроне Московской были хорошо видны души людей. Однажды она увидела тайный грех одной из своих посетительниц, которая в голодное время продавала сиротам и нищим несвежее молоко.

К Матроне Московской привозили больных и парализованных. В день она могла принять до сорока человек, пришедших за помощью. Она молилась, и люди выздоравливали. В официальном житии святой описан такой эпизод, записанный со слов А.Ф. Выборновой:

«Брат матери Выборновой жил в селе Устье. Однажды у него случился приступ: он не мог двигать руками и ногами, они висели как плети. Дядя до этого не верил в целительские способности Матроны. Его дочь срочно приехала к матери Выборновой в село Себино: «Крестная, нужна помощь! Отцу совсем плохо — руки не работают, взгляд пустой, едва говорит».

Мать Выборновой запрягла лошадь, и они с мужем отправились в Устье. Когда они приехали, брат смог только с трудом произнести «сестра». Она забрала его к себе домой, а сама пошла к Матроне (которую все называли Матрюшей) — спросить, можно ли привести брата.

Матрона, еще не видя больного, сразу сказала: «Ну что, твой брат говорил, что я ничего не могу, а сам теперь как плеть лежит». Затем добавила: «Приводи его, помогу».

Матрона прочитала над братом Выборновой молитвы, дала ему воды, после чего он крепко уснул. Утром он проснулся полностью здоровым. Матрона только сказала ему: «Благодари сестру, это ее вера тебя исцелила».

При этом, согласно житию, сама святая целительницей себя не считала. «Что, Матронушка Бог, что ли? Бог во всем помогает», — объясняла она.

По преданию, когда началась Великая Отечественная война, святой Матроне открывались судьбы сражавшихся на фронте бойцов. Она предсказала, что в Тулу и Москву враги не зайдут.

К Матроне Московской однажды пришла женщина, получившая три «похоронки» на своего мужа. Ей блаженная сказала: «Жив, придет на Казанскую(праздник в честь Казанской иконы Божией Матери. — «Газета.Ru»), постучит в окошко». И муж действительно вернулся домой в 1947 году.

close Женщина молится перед храмом Павел Лисицын/РИА Новости

Святая Матрона Московская прожила сложную жизнь, порой сталкиваясь с очень жестокими лишениями. Об этом рассказывала автор «Сказания о житии блаженной старицы Матроны» Зинаида Жданова:

«Я приехала в Сокольники, где матушка часто жила в маленьком фанерном домике, отданном ей на время. Была глубокая осень. Я вошла в домик, а в домике — густой, сырой и промозглый пар, топится железная печка-буржуйка. Я подошла к матушке, а она лежит на кровати лицом к стене, повернуться ко мне не может, волосы примерзли к стене, еле отодрали».

Матрона Московская умерла 2 мая 1952 года. Женщина заранее выбрала себе место упокоения: она просила похоронить себя на Даниловском кладбище, где находился один из немногих работавших тогда храмов.

Канонизация Матроны Московской и дни памяти

Информация о том, насколько была почитаема Матрона Московская до официальной канонизации, противоречива. Одни православные СМИ пишут, что несколько десятилетий про могилу Матроны Московской знало лишь небольшое количество людей. Другие ресурсы сообщают, что еще до причисления Матроны к лику святых ее могила стала местом неофициального паломничества.

«Народное почитание Матроны было огромным», — пишет историк Андрей Зайцев, специалист по древнерусским житиям.

close Военнослужащий молится перед иконой Матроны Московской Михаил Терещенко/ТАСС

Процесс канонизации Матроны начался в самом конце XX века. В сентябре 1997 года комиссия Русской православной церкви рассмотрела вопрос о Матроне Никоновой — материалы предложил сам патриарх Алексий II — и не нашла препятствий для канонизации.

В ночь на 8 марта 1998 года была вскрыта могила святой Матроны, а 1 мая ее останки перенесли в Покровский женский монастырь. Там мощи находятся и сегодня, доступ к ним открыт ежедневно для всех желающих.

Через год, в 1999-м, Матрону причислили к местночтимым московским святым, а в 2004 году канонизировали как общецерковную святую.

День кончины Матроны — 2 мая — стал официальным днем ее памяти .

В 2013 году появился еще один день памяти святой. Это 8 марта — день обретения мощей святой Матроны Московской .

close Виталий Аньков/РИА Новости

Процесс канонизации святой Матроны вызывал много споров и обсуждений. Некоторые критики отмечали, что процесс прошел достаточно быстро по сравнению с тем, как это происходило раньше в подобных случаях. Возникли вопросы о тщательности оценки ее духовного подвига и жития. К тому же Матрона не вела монашеского образа жизни, и это также вызывало сомнения в правомерности ее канонизации у некоторой части верующих.

Встречалась ли Матрона со Сталиным

О святой Матроне Московской снято несколько фильмов, телепередач и даже целый документальный сериал «Чудотворица».

Некоторые фильмы о святой Матроне «Святая блаженная Матрона» (ТК «Союз»)

«Блаженная Матрона». Фильм Аркадия Мамонтова (ТК «Россия 1»)

«Подлинная история жизни Матроны Московской» (ТК «Первый канал»)

В 2021 году вышел художественный фильм «Мария. Спасти Москву», в котором есть эпизод, как Матрона Московская осенью 1941 года встречается с Иосифом Сталиным и предсказывает ему победу в войне. Однако это, очевидно, не более чем сценарный ход. Синодальная комиссия по канонизации святых официально заявила, что ни в одном историческом документе или свидетельстве нет даже намека на встречу святой и вождя.

close hramikona/Shutterstock/FOTODOM, Свердлов/РИА Новости

Миф существовал и до выхода картины: в 2008 году в одном петербургском храме даже появилась икона «Блаженная Матрона благословляет Иосифа Сталина». После негативной реакции общественности икону убрали из церкви. А в 2024-м аналогичный образ появился в одном из храмов Грузии и также был быстро убран.

Иеромонах Иов (Гумеров), который готовил материалы к канонизации святой Матроны Московской, писал: «Бытует миф о том, что И. Сталин приезжал к блаженной старице Матроне. Это совершенно невозможно предположить <...> Нет ничего, что могло бы подтвердить приезд к ней Сталина. Она была гонимой. В любой день была готова к аресту. Такое положение сохранилось до самой ее смерти».

Что не так с популярной книгой о святой Матроне

Большая часть информации о жизни святой Матроны Московской известна из «Сказания о житии блаженной старицы Матроны». Автор книги — Зинаида Жданова, у которой святая жила незадолго до своей смерти.

«Сказание о житии» вышло крупным тиражом в 1993 году. Книгу издал Ново-Голутвинский монастырь. Она стала самым популярным жизнеописанием святой Матроны. В ней упоминается встреча со Сталиным, освящение Матроной воды и масла, разговоры святой о бесах, которые влетают в окна.

Этот текст раскритиковала Комиссия по канонизации РПЦ. «Сказание о житии блаженной старицы Матроны» признали не соответствующим статусу жития.

close Икона Матроны Московской в молитвослове I amar prestar aen/Shutterstock/FOTODOM

В итоге был составлен признанный церковью канонически верный текст жития. Именно он сейчас размещен на крупных православных сайтах (например, на «Православие.ру» и «Седмица.ру»)

Сегодня среди невоцерковленных людей можно встретить сравнение святой Матроны Московской со слепой болгарской ясновидящей Вангой. Причина таких параллелей — во многом в книге Ждановой. В ней православная святая больше похожа на колдунью, которая изгоняет бесов и читает молитвы над водой.