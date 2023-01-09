Актер Смольянинов заявил о готовности воевать за Украину. Бастрыкин поручил возбудить дело

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное в отношении актера Артура Смольянинова из-за его высказываний. Артист в интервью заявил о готовности воевать на стороне Украины и подчеркнул, что ему безразлична судьба России, даже если от нее останется одна область, а остальное «превратится в радиоактивный пепел». После этого депутат Госдумы Султан Хамзаев пообещал обратиться в СК с просьбой о возбуждении дела.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело против актера Артура Смольянинова.

«В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России», — объяснило ведомство в своем Telegram-канале.

При этом в СК не уточнили, по какой именно статье на актера планируют завести дело.

Поводом для возбуждения дела стало интервью актера изданию «Новая газета Европа» (заблокировано Роскомнадзором), в котором Смольянинов сказал, что «эмоционально» готов пойти воевать на стороне Украины.

Рассказывая истории своих украинских знакомых, которые сталкиваются с трудностями из-за ударов российских войск по объектам инфраструктуры Украины, актер заявил, что «ничего, кроме ненависти к людям с той стороны фронта», он не испытывает.

«Если бы я и пошел бы на эту войну, то именно на стороне Украины. Конечно. Однозначно. Для меня это даже «не на стороне Украины», для меня это на стороне моих братьев, на которых напали другие мои братья», — сказал Смольянинов.

Он также заявил, что ему безразлична дальнейшая судьба России, даже если от страны останется одна область.

«Мне, честно говоря, наплевать, в какой форме останется Россия. Развалится она, не развалится. Превратится она в Уральскую республику, Пельменскую или в Хакасскую республику. Или останется только один Еврейский автономный округ, а все остальное превратится в радиоактивный пепел», — сказал артист.

Представитель Кремля Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал высказывания Смольянинова.

«Ничего хорошего в Кремле про этого актера не думают. Но в данном случае важнее, что об этих словах думают наши соответствующие ведомства», — сказал пресс-секретарь президента.

Реакция депутатов

После публикации интервью депутат Госдумы Султан Хамзаев пообещал обратиться в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело против актера, назвав его предателем.

«У таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам — фильмам», — сказал депутат РИА Новости.

После возбуждения дела он поблагодарил Бастрыкина за реакцию и выразил мнение, что сказанное Смольяниновым подпадает под статьи о призывах к нарушению территориальной целостности и призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Депутат Яна Лантратова в беседе с агентством рассказала, что предложит коллегам обсудить меры реагирования в отношении артистов, высказывающихся против действий России.

«Человек потерял связь со своей страной, ему ближе позиция противников. Рада, что он уехал. Это очень хорошее решение. Не для него самого, а для нашей страны», — добавила Лантратова.

В свою очередь депутат Евгений Попов усмотрел в словах Смольянинова «нарушение прав и свободы других граждан страны». Он также призвал «оградить наших граждан от угроз и лишить признанных судом преступниками граждан преференций, предоставляемых российским паспортом». В ответ на это председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал «не соревноваться с Украиной в способах нарушения прав собственных граждан».

Штраф за дискредитацию и отъезд из России

После начала военной операции на Украине Артур Смольянинов неоднократно высказывался против военных действий, а осенью уехал из России. В октябре 2022 года актера оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию российской армии. Что именно стало причиной составления протокола, неизвестно.

Он также рассказывал, что после интервью журналистке Екатерине Гордеевой (признана иноагентом по решению Минюста) в апреле 2022 года, в котором он раскритиковал действия России на Украине, ему «постепенно перестали давать работу». По словам актера, ему поступили предложения по работе за границей.

«От большинства из них в тот момент я отказался, потому что чувствовал, что не время, что хочу еще быть здесь [в России], пока есть возможность», — признавался артист.

Сейчас актер живет в Латвии, где ходит на различные кастинги. Смольянинов признался, что в этой стране он не столь востребован, как ранее в России, поэтому ему приходится искать работу «на общих основаниях».

39-летний Смольянинов известен по роли Лютого в фильме Федора Бондарчука «9 рота» 2005 года, а также ролями в фильмах «Утомленные солнцем 2», «Калашников», «Найден жив», «Мария. Спасти Москву». С 2006 и до 2022 года был частью труппы театра «Современник».