Артуру Смольянинову избрали меру пресечения

Басманный районный суд Москвы заочно избрал меру пресечения актеру Артуру Смольянинову (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов). Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя. Мера пресечения была избрана на срок два месяца, который будет исчисляться с момента экстрадиции Смольянинова в Россию либо с момента его задержания на территории РФ.

Смольянинова обвиняют по статьям о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства, а также о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ.

13 января 2023 года Минюст РФ включил актера Смольянинова в реестр иноагентов. А в мае текущего года его имя было включено в список террористов и экстремистов.

25 января 2024 года в сети появилось видео, в котором Смольянинов заявил о готовности получить украинское гражданство. О своем желании стать гражданином Украины он сообщил во время разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Ранее у Артура Смольянинова нашли новые долги в России.