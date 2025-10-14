Против Ходорковского и членов «Антивоенного комитета России» завели дело о терроризме

Федеральная служба безопасности России завела уголовное дело о создании террористического сообщества или участия в нем в отношении бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) и участников «Антивоенного комитета России» (АКР). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на службу.

«Федеральной службой безопасности РФ возбуждено уголовное дело по ст. 278 УК РФ (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) и ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества и участие в нем)», — сказано в сообщении.

Среди членов АКР, в отношении которых также завели дело, оказались политолог Екатерина Шульман (признана в РФ иностранным агентом), публицист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом), актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), шахматист Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом) и другие.

Также против Ходорковского также возбуждено уголовное дело о публичных призывах к терроризму. Статья об организации террористического сообщества грозит наказанием до пожизненного лишения свободы, по статье за насильственный захват власти предусмотрено до 20 лет, за участие в террористическом сообществе — до 15 лет.

Накануне бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина (признан в РФ иностранным агентом) и Владимира Кара-Мурзу включили в список экстремистов и террористов.

Также 13 октября появилась информация, что Кара-Мурзу объявили в розыск по неназванной статье Уголовного кодекса РФ.

Ранее следствие опровергло сообщение о том, что Илью Яшина лишили российского гражданства.