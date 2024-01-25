Смольянинов в разговоре с пранкерами заявил, что хочет стать гражданином Украины

Актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), покинувший Россию, заявил о готовности получить украинское гражданство. О своем желании стать гражданином Украины он сообщил во время разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Фрагмент их разговора опубликован в социальной сети «ВКонтакте».

В ходе беседы пранкеры заявили, что на Украине готовы обсудить вопрос выдачи Смольянинову и его семье украинского гражданства.

«Для меня это идеальное предложение», — сказал актер.

Кроме того, Смольянинов согласился на то, чтобы сначала был организован его непубличный визит на Украину, где бы он получил возможность обсудить с офисом президента все детали получения украинского гражданства.

До этого сообщалось, что Смольянинов уехал из России, оставив невыплаченный кредит на сумму 95 тыс. руб. Мать актера не в состоянии оплатить долг, так как живет только на пенсионные отчисления.

Ранее Смольянинов сообщил, что играет в переходе со своей группой в Латвии