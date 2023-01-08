«На стороне моих братьев». Актер Смольянинов заявил, что мог бы воевать за Украину

Звезда «9 роты» Артур Смольянинов, который с осени 2022 года живет в Латвии, в интервью заявил о готовности воевать на стороне Украины. Из-за этих слов депутат Госдумы Султан Хамзаев пообещал обратиться в СК, чтобы против актера возбудили уголовное дело. Другой депутат и актриса Елена Драпеко назвала Смольянинова «сукиным сыном» и заявила, что тот будет «проклят страной и зрителями». Их коллега по нижней палате парламента Яна Лантратова сказала, что обсудит в Госдуме меры реагирования на высказывания российских артистов.

Высказывания российского актера Артура Смольянинова вызвали негативную реакцию сразу у нескольких депутатов Государственной Думы. Предметом негодования стали слова артиста в интервью главному редактору «Новой Газеты. Европа» Кириллу Мартынову (признан в РФ СМИ-иноагентом) о готовности пойти воевать на стороне Украины.

В вышедшем 6 января интервью Смольянинов рассказал истории своих знакомых из Украины, которые сталкиваются с трудностями в результате ударов российских войск по объектам инфраструктуры.

«Мне пишет подруга, она не может подняться на 32-й этаж, потому что нет электричества. Или она мне рассказывает, как выезжала из Мариуполя. В этот момент понимаю, что ничего кроме ненависти я к людям с той стороны фронта не испытываю. И что в общем-то, конечно, если бы я был «на земле» — никакой пощады», — сказал актер.

После этого он заявил, что считает русских и украинцев братьями по языку, мышлению, географической близости, общей культуре. При этом Смольянинов признался, что подобное мнение на Украине и на Западе сейчас непопулярно, поскольку два народа после начала спецоперации принято «сепарировать».

Затем артист рассказал, что его друг и коллега по «9 роте» актер Сослан Фидаров с высокой долей вероятности погиб в зоне спецоперации, воюя на стороне российских войск (позже выяснилось, что Фидаров жив). «Справедливая ли это смерть? Безусловно. Стрелял бы я в него? Без всякого сомнения», — заявил Смольянинов.

Затем Мартынов уточнил у артиста: действительно ли тот принимает украинскую сторону как свою и не исключает ли он для себя возможность пойти воевать за Украину.

«Безусловно. Конечно. Еще раз, эмоционально это именно так для меня. Только так. Если бы я и пошел бы на эту войну, то именно на стороне Украины. Конечно. Однозначно. Для меня это даже «не на стороне Украины», для меня это на стороне моих братьев, на которых напали другие мои братья», — ответил Смольянинов.

8 января депутат Госдумы Султан Хамзаев сообщил РИА Новости, что намерен обратиться в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело против Смольянинова.

«Считаю, что этот беглый артист должен повторить путь [журналиста Александра] Невзорова с уголовным делом. У таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам — фильмам. Со своей стороны обращусь в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело на этого предателя», — заявил Хамзаев.

Депутат Яна Лантратова в беседе с агентством рассказала, что предложит Государственной Думе обсудить меры реагирования для высказывающихся против России артистов.

«Человек потерял связь со своей страной, ему ближе позиция противников. Рада, что он уехал. Это очень хорошее решение. Не для него самого, а для нашей страны», — добавила парламентарий.

По мнению первого замглавы комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко, Смольянинов выбрал «свою дорогу».

«Ну, сукин сын, что могу сказать. Я думаю, что проклят будет своей страной, своими зрителями и, я думаю, историей. Похоже, что человек выбрал какую-то свою дорогу. Ну, туда ему и дорога», — отметила Драпеко.

Артур Смольянинов начал сниматься в кино еще в подростковом возрасте. Широкому зрителю он известен по роли Лютого в фильме Федора Бондарчука «9 рота» 2005 года, рассказывающего о бое 9-й роты 345-го отдельного парашютно-десантного полка у высоты 3234 в Афганистане в январе 1988 года.

После успеха картины в 2006 году Смольянинова зачислили в труппу театра «Современник», где он играл до 2022 года. После начала спецоперации на Украине артист неоднократно публично выступал против вооруженного конфликта и говорил, что поддерживает украинский народ.

Осенью 2022 года актер покинул Россию. В интервью Мартынову он рассказал, что сейчас живет в Латвии, где ходит на различные кастинги. Смольянинов признался, что в этой стране он не столь востребован, как ранее в России. и ему приходится искать работу «на общих основаниях».