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Системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Россией

Минобороны РФ: три дрона ВСУ сбиты над Белгородской и Курской областями
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Inna Varenytsia/Reuters

Российские системы противовоздушной обороны утром ликвидировали три украинских крылатых беспилотника над территорией России. Об этом пишет Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака БПЛА произошла в период между 09:00 и 10:30 мск. Два дрона сбили над Белгородской областью, еще один — над Курской.

Утром украинский беспилотник заметили над акваторией Каспийского моря. Его оперативно уничтожили.

До этого сообщалось, что над Ростовской областью ночью уничтожили 29 БПЛА Украины. По данным врио губернатора Юрия Слюсаря, дроны были сбиты в Тарасовском, Чертковском, Шолоховском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Кашарском и Миллеровском районах.

Кроме того, в ночь на 3 февраля Волгоград подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Жители города сообщали о серии мощных взрывов и ярких вспышках в небе, особенно в Красноармейском и Советском районах.

Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали газораспределительный завод под Астраханью.

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Атаки БПЛА на Россию
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