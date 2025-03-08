В Ростовской области отразили атаку украинских беспилотников

В Ростовской области ночью отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:24 по московскому времени.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, добавил Слюсарь.

Незадолго до этого сообщалось, что на территории Ставропольского края и Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности. Местных жителей призвали по возможности оставаться дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях с несущими стенами.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.