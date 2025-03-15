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В Ростовской области отразили ночную атаку беспилотников

Слюсарь сообщил об отражении ночной атаки дронов в Ростовской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

На территории Ростовской области ночью отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака БПЛА в Тарасовском и Чертковском районах», — говорится в сообщении, опубликованном в 6:38 по московскому времени.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, отметил Слюсарь.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины проводят массовую атаку на Волгоград и область с помощью беспилотников. По данным Telegram-канала Mash, нефтеперерабатывающий завод в городе, предварительно, подвергся атаке дронов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее военный эксперт объяснил, чего добивается Киев, атакуя дронами РФ.

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Атаки БПЛА на Россию
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