В небе над Ростовской областью сбили 37 БПЛА

В ночь на 5 января в небе над Ростовской областью были ликвидированы 37 БПЛА, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, в ходе массированной воздушной атаки дроны были сбиты в том числе в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. При этом не пострадал никто из жителей.

Вскоре после полуночи Слюсарь написал, что регион атаковали беспилотники, а силы ПВО отразили налет дронов. Позже чиновник заявил, что упавшие в Таганроге и селе Новобессергеновка обломки БПЛА повредили имущество жителей. По его словам, в службу 112 поступили сообщения от жителей четырех домохозяйств: в их жилых домах были посечены стены и кровля и разбиты окна, также пострадали автомобили. Кроме того, беспилотники атаковали еще две области — Брянскую и Воронежскую.

Ранее сообщалось о первом применении на СВО новейшей версии «кошмара ВСУ».