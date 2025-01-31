Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области сбили 25 беспилотников

Слюсарь: ночью над Ростовской областью силы ПВО сбили 25 беспилотников ВСУ
close
Reuters

В Ростовской области этой ночью сбили 25 украинских беспилотников. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Этой ночью в Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отражали массированную воздушную атаку врага», — написал он.

Врио губернатора уточнил, что дроны были сбиты в Ростове, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Азовском, Чертковском, Октябрьском сельском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах.

По данным оперативных служб, подчеркнул он, никто не пострадал. При этом в Красносулинском районе возле хутора Грачев произошел обрыв электропроводов в результате падения обломков БПЛА на опору линии электропередачи. Местные дежурные службы выехали на место аварии.

Информация о последствиях уточняется.

До этого Telegram-канал SHOT писал о взрывах в Ростовской области.

Ранее сообщалось об уничтожении более 15 беспилотников за два часа.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами