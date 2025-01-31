В Ростовской области сбили 25 беспилотников

В Ростовской области этой ночью сбили 25 украинских беспилотников. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Этой ночью в Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отражали массированную воздушную атаку врага», — написал он.

Врио губернатора уточнил, что дроны были сбиты в Ростове, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Азовском, Чертковском, Октябрьском сельском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах.

По данным оперативных служб, подчеркнул он, никто не пострадал. При этом в Красносулинском районе возле хутора Грачев произошел обрыв электропроводов в результате падения обломков БПЛА на опору линии электропередачи. Местные дежурные службы выехали на место аварии.

Информация о последствиях уточняется.

До этого Telegram-канал SHOT писал о взрывах в Ростовской области.

Ранее сообщалось об уничтожении более 15 беспилотников за два часа.