«Он был жив, здоров»: адвокат Стрелкова ответил на слухи о его самоубийстве

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), отбывающий наказание по обвинению в призывах к экстремизму, жив и здоров, заявил его адвокат Александр Молохов. Так он прокомментировал сообщения ряда изданий, сообщивших о самоубийстве политика в колонии. Эти сообщения также опровергли супруга Стрелкова и представители ФСИН.

О «смерти» Гиркина в колонии сообщил журналист Александр Невзоров (признан в РФ иностранным агентом), покинувший Россию после начала спецоперации. По его словам, бывший глава минобороны ДНР «уже пару раз умирал и даже был похоронен». Журналист опубликовал даже фото якобы оставленной политиком «предсмертной записки». Невзоров отметил, что информацию о «смерти» экс-министра подтвердили несколько источников в системе ФСИН.

«Собирался в баню»

Слухи о самоубийстве Игоря Стрелкова «Газете.Ru» опроверг его адвокат Александр Молохов.

«В час дня я был в колонии, встречался с ним. Он был жив, здоров, хотя как всегда был чем-то недоволен, но это нормально. В два часа дня я был у начальника колонии, поздравлял его с днем сотрудника уголовно-исполнительной системы. Все было спокойно, вокруг вовсю наливали. Гиркин собирался в баню и не собирался покончить жизнь самоубийством. Советую поменьше слушать господина Невзорова», — подчеркнул правозащитник.

Супруга Стрелкова Мирослава Регинская рассказала News.ru, что недавно разговаривала с ним. Сообщения о самоубийстве экс-министра обороны ДНР она назвала фейком.

«Это вброс, это неправда. Информация фейковая. С супругом все хорошо. Мы буквально недавно с ним созванивались. Сегодня у него были адвокаты в колонии», — отметила Регинская.

«Не дайте врагам испортить вам настроение от долгожданного освобождения Курской области. Мой муж стойко переносил такие испытания, которые большинству и не снились. Он верующий человек и никогда не будет кончать жизнь самоубийством», — написала она в Telegram-канале.

Сообщения о смерти Игоря Стрелкова (Гиркина) в исправительной колонии не соответствуют действительности, сообщили и в пресс-службе УФСИН по Кировской области.

«Распространяемая в сети интернет информация о смерти Игоря Гиркина в исправительном учреждении УФСИН России по Кировской области является фейком», — уточнили там.

Игоря Гиркина задержали в 2023 году по обвинению в призывах к экстремизму. В январе 2024-го Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к лишению свободы на четыре года. Отбывать наказание экс-министра отправили в исправительную колонию в Кировской области.

Основанием для возбуждения дела стали два высказывания Гиркина в Telegram о ситуации в Крыму и проблемах с материально-техническим снабжением военнослужащих Народной милиции ДНР. Бывший министр обороны республики подтвердил, что именно он публиковал эти записи, однако виновным себя не признал. Эксперты в сфере психолингвистики признали оба поста Гиркина экстремистскими.

Чем Стрелков занимается в колонии

После задержания Стрелкова появились сообщения об ухудшении состояния его здоровья. Экс-министра навестил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. Он подтвердил, что при поступлении в СИЗО у политика наблюдалось ухудшение состояния здоровья, и это могло быть связано со стрессом.

«Здесь все по Уставу, сотрудники вежливы, питание хорошее. Наблюдалось незначительное ухудшение состояние здоровья, но возможная в условиях СИЗО помощь оказывается. Добавлю, что это не по вине сотрудников изолятора, конечно же, я и раньше не очень хорошо себя чувствовал», — процитировал Стрелкова Мельников.

В колонии Стрелков начал работать резчиком на швейном производстве, сообщала его супруга Мирослава Регинская. В сентябре прошлого года экс-министра обороны ДНР перевели из тюремных портных в электрики.

Тогда же появились слухи о возможной отправке Стрелкова в зону СВО.

«В колонии никто с заключенными ни о чем не договаривается. Единственный законный способ для меня попасть на войну — это отмена приговора по суду либо персональный акт помилования в отношении меня со стороны президента», — заявлял в ответ осужденный.

Он добавил, что не собирается ни признавать вину, ни просить президента о помиловании.

Половину уже отсидел: Стрелков вновь попросил выпустить его из колонии Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), осужденный на четыре года колонии за призывы... 24 декабря 23:09

В декабре стало известно, что Игорь Гиркин подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Суд просьбу о выходе из колонии отклонил, заявила Мирослава Регинская. Она объяснила, что неотбытую часть срока заменять на принудительные работы, как просил Стрелков, не будут.