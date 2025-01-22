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Суд отклонил ходатайство о смягчении приговора Игорю Стрелкову

Экс-главе МО ДНР Стрелкову не удовлетворили ходатайство о смягчении приговора
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Суд отклонил просьбу осужденного за экстремизм экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова о выходе из колонии. Он просил заменить заключение на принудительные работы, сообщила его супруга Мирослава Регинская в своем Telegram-канале.

«Суд не удовлетворил ходатайство о смягчении условий. Замены неотбытого срока заключения на УДО не будет. <...> Сам Игорь не рассчитывал на положительный результат ходатайства и от участия в судебном заседании отказался», — говорится в сообщении.

Стрелков был задержан в июле 2023 года по обвинению в призывах к экстремизму. Уголовное дело против бывшего министра обороны ДНР было основано на двух его публикациях в Telegram, в которых обсуждались вопросы обеспечения бойцов и ситуация вокруг Крыма.

Экс-глава Минобороны ДНР признал, что именно он написал эти посты, но настаивал на своей невиновности. В январе 2024 года московский суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее Стрелков обвинил администрацию колонии в попытке помешать ему выйти на свободу.

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