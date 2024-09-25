Игорь Стрелков стал электриком в колонии

Осужденного за экстремизм бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (настоящая фамилия — Гиркин) перевели из тюремных портных в электрики. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката Стрелкова.

По словам юриста, в настоящее время Гиркин проходит обучение ремеслу электрика, продолжая работать в швейном цеху. Предполагается, что в будущем он будет обслуживать оборудование на своем текущем месте работы, а также токарные станки и оборудование для кузнечного ремесла.

Отмечается, что ближе к концу 2024 года Стрелков хочет попросить заменить ему остаток срока на исправительные работы.

Игоря Гиркина арестовали в июле 2023 года. Заявление против него написал доктор из ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский, бывший муниципальный депутат из Ярославля. Стрелкова обвинили в публичных призывах к экстремизму из-за двух постов в Telegram.

В одном из них мужчина писал, что в Крыму хотели сдать полуостров врагу. В другом — что военным из ДНР не платят обещанные деньги. В материалах уголовного дела есть заявления граждан из Крыма и Белгорода, которых возмутили публикации Стрелкова.

В январе 2024-го Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима. Он отбывает наказание в колонии в Кировской области.

Ранее сообщалось, что Стрелкову отказали в отправке на СВО.