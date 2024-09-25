Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Игорь Стрелков стал электриком в колонии

Mash: экс-министр обороны ДНР Стрелков учится на электрика в колонии

close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Осужденного за экстремизм бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (настоящая фамилия — Гиркин) перевели из тюремных портных в электрики. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката Стрелкова.

По словам юриста, в настоящее время Гиркин проходит обучение ремеслу электрика, продолжая работать в швейном цеху. Предполагается, что в будущем он будет обслуживать оборудование на своем текущем месте работы, а также токарные станки и оборудование для кузнечного ремесла.

Отмечается, что ближе к концу 2024 года Стрелков хочет попросить заменить ему остаток срока на исправительные работы.

Игоря Гиркина арестовали в июле 2023 года. Заявление против него написал доктор из ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский, бывший муниципальный депутат из Ярославля. Стрелкова обвинили в публичных призывах к экстремизму из-за двух постов в Telegram.

В одном из них мужчина писал, что в Крыму хотели сдать полуостров врагу. В другом — что военным из ДНР не платят обещанные деньги. В материалах уголовного дела есть заявления граждан из Крыма и Белгорода, которых возмутили публикации Стрелкова.

В январе 2024-го Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима. Он отбывает наказание в колонии в Кировской области.

Ранее сообщалось, что Стрелкову отказали в отправке на СВО.

Все новости на тему:
Задержание Игоря Стрелкова
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами