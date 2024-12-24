Половину уже отсидел: Стрелков вновь попросил выпустить его из колонии

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), осужденный на четыре года колонии за призывы к экстремистской деятельности, подал в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении. Если суд согласится, он выйдет на свободу и будет находиться под надзором полиции. Как Стрелков пытается выйти по УДО – в материале «Газеты.Ru».

Игорь Стрелков подал в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии, где отбывает срок за призывы к экстремистской деятельности. Он просит заменить неотбытую часть срока на наказание, не связанное с лишением свободы.

Об этом Telegram-каналу Mash сообщил его представитель Александр Молохов. В ходатайстве, в частности, указано, что во время пребывания в колонии Стрелков освоил профессии электрика и швейника и может работать по этим специальностям и на воле. К настоящему времени Стрелков отбыл половину назначенного ему наказания, включая пребывание в СИЗО во время следствия. Прошение было направлено в Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области, по месту нахождения колонии.

За последние месяцы это уже вторая попытка Стрелкова выйти на свободу. В сентябре суд рассмотрел его ходатайство об освобождении и отправке на службу в зону проведения специальной военной операции на Украине. Ему было отказано.

По словам самого Стрелкова, давать прогнозы о его освобождении — «бессмысленная затея».

«Моя судьба зависит от ситуации в стране. Финал для меня может быть как оптимистичным, так и предельно печальным», — говорил Стрелков.

В начале ноября кассационная жалоба на его приговор поступила на рассмотрение Верховного суда. Приговор оставлен без изменений.

«Склонен к побегу»

Вопрос об условно-досрочном освобождении Стрелкова обсуждается в СМИ практически с начала отбывания наказания бывшего министра обороны ДНР. В августе 2024 года его жена Мирослава Регинская заявила, что в колонии Стрелкова признали склонным к побегу, а это влечет за собой вполне определенные юридические последствия.

«На моего мужа... администрация колонии «повесила красную полосу» — знак того, что он якобы склонен к побегу. Мы полагаем, что это шаг к тому, чтобы лишить Игоря возможности выйти по УДО (условно-досрочное освобождение. — «Газета.Ru»), на которое он планировал подавать в ближайшее время», — сообщила Регинская.

Конкретные причины такого решения она назвать затруднилась. По ее словам, Стрелков не нарушал правил внутреннего распорядка, к нему не было нареканий по стороны администрации колонии, как и «происшествий негативного характера» с его участием. В целом, по мнению Регинской, предполагать, что «человек, которого давно ждет Гаагский трибунал», склонен к побегу — абсурд.

В ноябре 2022 года суд в Гааге, который рассматривал дело о крушении малайзийского Boeing рейса MH17, признал Стрелкова виновным в катастрофе и приговорил к пожизненному заключению.

30 августа адвокат Стрелкова сообщил, что он более «не состоит на профилактическом учете как лицо, склонное к побегу».

Как Стрелков оказался в колонии

Стрелкова задержали и арестовали в июле 2023 года. Заявление против него написал доктор из ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский, бывший муниципальный депутат из Ярославля.

Материалы дела засекретили. Стрелкова обвинили в публичных призывах к экстремизму из-за двух постов в Telegram. В одном он писал, что в Крыму хотели сдать полуостров врагу. В другом — что военным из ДНР не платят обещанные деньги. В материалах уголовного дела есть заявления граждан из Крыма и Белгорода, которых возмутили публикации Стрелкова.

25 января 2024 года Мосгорсуд приговорил его к четырем годам лишения свободы, признав виновным в призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Суд также запретил ему в течение трех лет заниматься администрированием сайтов в интернете и публиковать в сети свои сообщения. В день оглашения приговора у здания суда собралась толпа его сторонников, включая немало людей в камуфляже с орденами и медалями на груди. На вопрос судьи, понятен ли ему приговор, Стрелков ответил: «Служу Отечеству!»

Чем известен Стрелков

Настоящее имя Стрелкова — Игорь Всеволодович Гиркин. Он родился 17 декабря 1970 года в Москве в семье военного. В 1993 году окончил Московский государственный историко-архивный институт, увлекался военной реконструкцией и историей Белого движения в России. В начале 1990-х участвовал в боевых действиях в Приднестровье и Боснии в качестве добровольца. После этого прошел срочную службу в российской армии и по ее окончании остался служить по контракту. Участник первой и второй чеченской кампаний. По словам самого Гиркина, до 31 марта 2013 года он служил в ФСБ, откуда уволился в звании полковника.

Вскоре после этого, в апреле 2014 года, Стрелков получил известность как активный участник столкновений на востоке Украины — в Славянске и Донецке. 15 мая 2014 года стал командующим вооруженными силами ДНР, затем — министром обороны ДНР. В этой должности пробыл недолго, до августа 2014 года. В ноябре того же года в интервью газете «Завтра» Стрелков заявил, что без его участия протестные движения в Донбассе были бы подавлены украинской властью. «Спусковой крючок войны все-таки нажал я», — заявлял Стрелков.

Позже он возглавлял движение «Новороссия», занимавшееся поставкой гуманитарной помощи и обмундирования для военнослужащих ДНР. Вел блог и YouTube-канал.