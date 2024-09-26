Стрелков ответил на слухи об отправке в зону СВО

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), который сейчас отбывает срок в колонии, прокомментировал слухи о своей отправке в зону специальной военной операции (СВО). Его слова приводит RTVI.

11 сентября Telegram-канал Mash писал, что Стрелкову отказали в прошении освободить из колонии и отправить на СВО.

«В колонии никто с заключенными ни о чем не договаривается. Единственный законный способ для меня попасть на войну — это отмена приговора по суду либо персональный акт помилования в отношении меня со стороны президента», — заявил Стрелков.

При этом он подчеркнул, что ни признавать вину, ни просить президента РФ Владимира Путина о помиловании он не собирается.

Игоря Гиркина арестовали в июле 2023 года. Заявление против него написал доктор из ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский, бывший муниципальный депутат из Ярославля. Стрелкова обвинили в публичных призывах к экстремизму из-за двух постов в Telegram.

В одном из них мужчина писал, что в Крыму хотели сдать полуостров врагу. В другом — что военным из ДНР не платят обещанные деньги. В материалах уголовного дела есть заявления граждан из Крыма и Белгорода, которых возмутили публикации Стрелкова.

В январе 2024-го Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима. Он отбывает наказание в колонии в Кировской области.

Ранее сообщалось, что Игорь Стрелков стал электриком в колонии.