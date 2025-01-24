«Сижу среди пепла с легальной гринкартой». Грозит ли Поперечному и Мэддисону депортация из США?

Mash утверждает, что Даниле Поперечному*, Александру Шпаку и Илье Мэддисону грозит депортация из США: якобы они попадают под указ Дональда Трампа о выдворении нелегальных мигрантов. Поперечный уже назвал публикацию «проплаченной и бездоказательной», подчеркнув, что находится в США легально. Шпак и Мэддисон заявления о депортации пока не комментировали, однако последний еще в сентябре 2024-го сообщал, что переехал в Штаты законно.

Telegram-канал Mash утверждает, что блогеры Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом), Александр Шпак и Илья Мэддисон попали под указ о депортации из США. По версии канала, им грозит выдворение из страны «вместе с сотней других россиян, которые уже находятся в депортационных тюрьмах».

По заявлению Mash, блогеры якобы входят в число граждан РФ, просивших в США убежище и ожидавших решений офицеров иммиграционной и таможенной службы (ICE) и разрешений судов на временный въезд по упрощенной программе. Однако в должность президента США вступил Дональд Трамп, и действие программы приостановили.

Канал также утверждает, что первого россиянина из США уже депортировали: им стал уроженец Коврова Евгений Машинин, который уехал в Соединенные Штаты и просил там убежища после того, как его задержали на митингах после начала специальной операции на Украине. Машинина действительно депортировали из США, однако это произошло еще до инаугурации Трампа и не связано с его указом: сам активист рассказывал о своем выдворении изданию «Довод» (организация включена Минюстом в список иноагентов) еще 18 января (Трамп вступил в должность 20 января). При этом мужчина заявил, что до депортации провел в тюрьме 13 месяцев.

Поперечный, комментируя публикацию Mash, назвал новости о возможной депортации «проплаченными и бездоказательными» . Комик написал, что находится в Штатах легально.

«Сижу под палящим солнцем среди груды пепла и остатков сгоревших домов, пью дюшес из русского магазина. Кстати, с полностью легальной гринкартой, выданной по причине того, что правительство Америки признало мои заслуги как артиста и комика. Очень незнакомое чувство, знаете ли», — добавил Поперечный.

Илья Мэддисон (настоящее имя — Илья Давыдов) публикацию Mash не комментировал, однако еще в сентябре 2024 года сообщал, что перебрался в США законно, а с документами ему помог адвокат. По словам видеоблогера, он взял с собой $10 тыс. наличными, а комнату снял за $1 тыс.

«Жизнь не бесконечно долгая, я уже не молодой, мне в следующем году уже 37. Понимаю, что уехал в такое время, тяжелое. Но сколько еще ждать, когда она станет легче?» — заявлял Мэддисон.

Позже он рассказывал, что не собирается работать, потому что стримы приносят ему больше денег, чем «обычная работа».

«Если придется устраиваться на работу, то я прежде всего думаю о сфере секс-услуг. Меня привлекает работа стриптизера на вечеринках для богатых американских старух», — рассказывал видеоблогер.

По его словам, для комфортной жизни в Москве ему нужен был минимум миллион рублей , а в США нужно около $30 тыс . Мэддисон признался, что рассматривает и другой вариант — «стать нищим», потому что «бомжи тут получают еду и деньги бесплатно».

Против блогера Александра Шпака, тоже находящегося в США, в прошлом году возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над Государственным гербом России». В сентябре за фейки о ВС России его заочно приговорили к лишению свободы на восемь лет. Сообщения о якобы грозящей депортации он также не комментировал.

Кого выдворят из США

Накануне президент Дональд Трамп подписал указ о приостановке прохода нелегальных мигрантов через южную границу. Документ опубликовала пресс-служба Белого дома.

«Сегодня президент Трамп подписал указ, который приостанавливает физический проход иностранцев, которые занимаются вторжением в Соединенные Штаты через южную границу», — отметили там.

Новый американский президент поручил министерству внутренней безопасности, Минюсту и Госдепу принять все возможные меры для выдворения нелегалов из страны. Трамп запретил нелегалам, попавшим в страну через южную границу, оставаться под предлогом поиска убежища.

В США находятся 21 млн мигрантов, заявил ранее Трамп. Он выразил мнение, что большая часть нелегалов — преступники, и виноват во всем бывший хозяин Белого дома Джо Байден.

По словам Трампа, не стоило позволять людям массово пересекать границу, потому что теперь в Штатах живут «тысячи террористов и десятки тысяч других преступников». По оценке президента, все они представляют серьезную угрозу.