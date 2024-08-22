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Бодибилдер Шпак подтерся своим российским паспортом и сжег его

На блогера Шпака возбудили уголовное дело после того, как он сжег свой паспорт

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Телеграм-канал «Sasha Shpak Official»

Блогер-бодибилдер Александр Шпак поджег свой российский паспорт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Издание опубликовало ролик, в котором Шпак подтерся документом и начал его поджигать. Как отмечает Mash, блогер сжигал паспорт под гимн Украины. На бодибилдера возбудили дело по статье «Надругательство над Государственным гербом России».

В январе суд заочно арестовал Шпака по делу о фейках о ВС РФ. Блогера обвинили в распространении ложной информации о действиях российских военных на Украине по мотивам политической ненависти. Известно, что сейчас Шпак проживает в Черногории.

12 марта на Шпака завели дело в следственном управлении по ЦАО Москвы. Канал со ссылкой на следователей сообщает, что причиной послужили дискредитирующие российскую армию посты в Telegram-канале Шпака. Ему грозит до пяти лет лишения свободы по части первой статьи 280.3 УК РФ. До этого издание Life сообщало, что Шпака потребовали признать иноагентом. С заявлением к генпрокурору Игорю Краснову обратились общественники из организации под названием «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией».

РанееСК завершил расследование дела против блогера Шпака.

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