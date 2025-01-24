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Данила Поперечный опроверг слухи о своей депортации из США

Комик Данила Поперечный отреагировал на новость о своей депортации из США
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Стендап-комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) отреагировал в своем Telegram-канале на новость о том, что его могут депортировать из США из-за нового указа Дональда Трампа.

Накануне Mash сообщал, что популярные российские блогеры, проживающие в США, попали под указ о депортации нелегалов, подписанный Трампом. В посте Telegram-канала были названы имена таких российских инфлюенсеров, как Данила Поперечный, Александр Шпак и Илья Мэддисон.

Все они, утверждал Mash, формально просили убежища, проходя через сухопутную границу с Мексикой или в аэропортах, и ожидали решений офицеров службы ICE и судов на временный въезд по упрощенной программе, которая была приостановлена после инаугурации Трампа.

Поперечный назвал пост Mash «проплаченной новостью» и «двухкопеечной желтушной херней без пруфов». Он возмутился, что подобного рода непроверенная информация выходит на российских ресурсах. Стендап-комик признался, что продолжает находиться в США, и он «в полном порядке».

«Сижу под палящим солнцем среди груды пепла и остатков сгоревших домов, пью дюшес из русского магазина. Кстати, с полностью легальной гринкартой, выданной по причине того, что правительство Америки признало мои заслуги, как артиста и комика. Очень незнакомое чувство, знаете ли...» — подытожил юморист.

Ранее сообщалось, что Зинаида Пронченко признала ошибку перед Юрой Борисовым, которому предрекала конец карьеры.

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