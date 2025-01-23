Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп обвинил Байдена в заселении Америки миллионами мигрантов

Трамп заявил, что из-за Байдена в США находятся 21 млн мигрантов
close
Mike Segar/Reuters

Новый президент США Дональд Трамп обвинил бывшего главу Белого дома Джо Байдена в том, что на американской территории находятся 21 млн мигрантов, большая часть которых являются преступниками. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, комментируя миграционный кризис в стране.

Трамп считает, что было большой ошибкой позволять людям массово приезжать в страну. Он подчеркнул, что такое количество мигрантов попали в США именно потому, что Байден «позволил этому случиться».

Глава США добавил, что в стране находятся тысячи террористов и десятки тысяч других преступников, которые находятся на свободе и несут опасность мирным американцам. При этом, по его словам, многих из тех, кто совершил тяжкие преступления, выпускали из тюрем в своих странах, а затем они попали в США.

После официального вступления в должность президента Трамп подписал указ, который приостанавливает возможность нелегального въезда в страну через южную границу и предписывает меры по выдворению таких мигрантов.

Во время инаугурационной речи в центральном зале конгресса США Трамп заявил, что введет режим чрезвычайной ситуации в связи с ситуацией на границе с Мексикой и отправит туда войска. Он также озвучил намерение внести мексиканские наркокартели в список иностранных террористических организаций и не исключил применение силы против них на территории Мексики.

Ранее Трамп обвинил Байдена и Харрис в росте преступности в США.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами