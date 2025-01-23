Трамп обвинил Байдена в заселении Америки миллионами мигрантов

Новый президент США Дональд Трамп обвинил бывшего главу Белого дома Джо Байдена в том, что на американской территории находятся 21 млн мигрантов, большая часть которых являются преступниками. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, комментируя миграционный кризис в стране.

Трамп считает, что было большой ошибкой позволять людям массово приезжать в страну. Он подчеркнул, что такое количество мигрантов попали в США именно потому, что Байден «позволил этому случиться».

Глава США добавил, что в стране находятся тысячи террористов и десятки тысяч других преступников, которые находятся на свободе и несут опасность мирным американцам. При этом, по его словам, многих из тех, кто совершил тяжкие преступления, выпускали из тюрем в своих странах, а затем они попали в США.

После официального вступления в должность президента Трамп подписал указ, который приостанавливает возможность нелегального въезда в страну через южную границу и предписывает меры по выдворению таких мигрантов.

Во время инаугурационной речи в центральном зале конгресса США Трамп заявил, что введет режим чрезвычайной ситуации в связи с ситуацией на границе с Мексикой и отправит туда войска. Он также озвучил намерение внести мексиканские наркокартели в список иностранных террористических организаций и не исключил применение силы против них на территории Мексики.

Ранее Трамп обвинил Байдена и Харрис в росте преступности в США.