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Илья Мэддисон ответил на слухи о нелегальном переезде в США

Блогер Илья Мэддисон заявил, что легально переехал в США

Блогер Maddyson (Мэддисон, настоящее имя Илья Давыдов) провел первый стрим после переезда в США. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Блогер опроверг слухи о нелегальном переезде, которые породила его шутка — недавно он опубликовал видео, в котором рассказал о том, что якобы переходит границу Мексики пешком. Он уточнил, что находится в США легально, со всеми необходимыми документами ему помог адвокат.

Maddyson уточнил, что смог вывезти $10 тысяч наличными (максимально возможная по закону сумма) и снял «комнату» за тысячу долларов. Первые полгода блогер планирует только стримить, а после заработать на путешествие по США. Он рассказал, что всегда мечтал о США, но у его родителей не было денег на подобные путешествия, а с 20 до 30 лет он строил карьеру и развлекался.

«Жизнь не бесконечно долгая, я уже не молодой, мне в следующем году уже 37. Понимаю, что уехал в такое время, тяжелое. Но сколько еще ждать, когда она станет легче?» — размышляет он.

14 мая Давыдов заявил о нежелании жить в США, рассказывая о разных штатах, в которых можно жить «среди фриков, афроамериканцев, любящих джаз и охоту на крокодилов в болоте, среди мормонов, реднеков-фанатов «Наскара» и так далее».

9 сентября он опубликовал видео якобы перехода через мексиканскую границу.

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