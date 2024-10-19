«Меня привлекает работа стриптизера». Блогер Мэддисон рассказал о планах на жизнь в США Блогер Мэддисон: если придется работать, то прежде всего думаю о сфере секс-услуг

Стриптизер для старух и тестировщик каннабиса – такие профессии готов освоить популярный российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон (настоящая фамилия Давыдов) после переезда в США. При этом бросать основное ремесло интернет-герой не собирается, пока оно не станет приносить ему как минимум $30 тыс. в месяц. О планах на жизнь в чужой стране Мэддисон рассказал в интервью «Газете.Ru».

Кто такой Илья Мэддисон? Илья Мэддисон (настоящее имя — Илья Сергеевич Давыдов) – российский видеоблоггер, летсплейщик, обозреватель, стример, разработчик компьютерных игр и бывший телеведущий. Является одним из первых, кто делал юмористические видеообзоры роликов, фильмов и компьютерных игр в России. Среди пользователей интернета известен как «Король Рунета» и «Король игровых обзоров». После начала СВО покинул Россию. В США переехал в сентябре 2024 года.

– Собираетесь ли вы устроиться на официальную работу в США, которая не позволит стримить регулярно, но при этом можно будет рассчитывать на хорошую кредитную историю?

– На данный момент стримы приносят мне больше денег, чем я мог бы получать на обычной работе. Но я откладываю деньги на открытие своего бизнеса.

Выбираю, в какой именно буду вкладывать деньги, но в любом случае я буду на позиции так называемого «кабана», человека, который нанимает себе работяг и заставляет их работать. Сам я работать не собираюсь.

Также я предлагаю контентмейкерам из России, которые хотят перебраться в США, помощь с оформлением виз. Я знаю, что многие наши ребята, которые были популярны в видеоблогерской сфере, переехав сюда, устраиваются на обычную работу, но это лишь потому, что здесь и простым работягам платят большие деньги, которые иногда превосходят заработок с YouTube или Twitch. Но в моем случае это не так.

close Илья Мэддисон maddyson_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

– Можно ли считать, что отсутствие регулярных стримов из США связано с наличием больших накоплений, достаточных для комфортной жизни?

– Не самое большое количество стримов связано с тем, что я только прилетел и решаю бытовые вопросы. Получаю документы, обустраиваю жилье. Здесь этот процесс более трудный и долгий, чем у нас, так как в США отсутствуют «Госуслуги», а ремонт жилья и мебель стоят дороже. В этом месяце стримы станут более регулярными. Я думаю, что я буду стримить минимум в три раза чаще, чем когда был на родине. Если посчитать разницу в ценах, то для нормальной жизни тут мне надо получать больше минимум в три раза, чем в России, а значит и стримить в три раза больше.

– Если вам придется устраиваться на работу в США, то в какой сфере? Рассматриваете ли вы работу дальнобойщиком всерьез, о чем говорили в одном из стримов?

– Если придется устраиваться на работу, то я прежде всего думаю о сфере секс-услуг. Меня привлекает работа стриптизера на вечеринках для богатых американских старух. Также я видел вакансию тестировщика разных сортов каннабиса.

В штате, в котором я остановился, его продают легально в рекреационных целях, то есть для отдыха, и им нужны люди для тестирования образцов. Задача тестировщика — сказать, сильно их кроет или не очень. Платят около $100 за один косяк. Думаю, я бы смог делать $20 тысяч в месяц.

Ну и третий вариант, к которому я присматриваюсь, — стать нищим. Бомжи тут получают еду и деньги бесплатно: кормят их каждый день, а платят примерно пять тысяч долларов в месяц просто за то, что им негде жить. Желающим даже выдают наркотики. При этом климат тут позволяет жить на улице круглый год.

– Какой уровень дохода вам нужен в США для комфортной жизни? Насколько больше российского он должен быть?

– Для комфортной жизни в Москве нужно примерно миллион рублей в месяц, то есть десять тысяч долларов по нынешнему курсу. Да, жизнь будет не слишком шикарной, но терпимой. Все, что меньше, — это уже выживание. А здесь столько получают мексиканские уборщицы домов, так что и уровень жизни будет как у них, то есть не очень высокий. Они живут в плохих районах, в маленьких домах, где максимум три спальни, ездят на машинах среднего уровня.

Ко мне, например, они приезжали убираться на лексусе, который тут не слишком уважают. В общем, в США мне надо минимум 30 тысяч долларов в месяц, а лучше 50, тогда можно жить получше .

– В первом стриме после официального объявления о переезде вы упомянули о желании совершить автомобильную поездку по всем штатам США. Кого бы из друзей и родственников вы бы хотели взять с собой в такое путешествие?

– Я предпочитаю жить и путешествовать один. Но в поездку я бы взял кого-нибудь, кто хорошо знает язык, имеет крупное телосложение и ствол в штанах. Я думал о стримере Гилтикус (популярная российская стримерша-трансгендер, деятельность которой не ограничена Роскомнадзором. — «Газета.Ru»), но у него пока нет визы. Этот человек мог бы быть чем то вроде телохранителя в дороге, потому что никогда не знаешь, в какую историю можешь попасть.

– На какое место вы поставите США в своем рейтинге стран? Почему?

– Мой топ-5 стран: Беларусь, США, Россия, Португалия, Китай. Я думаю, что США скоро обойдет Беларусь и займет первое место, но пока я видел не так много и все еще привыкаю.

– Что в США вас впечатлило больше всего? И что разочаровало?

– Меня впечатлило то, что все рассказы о США, которые я слышал из нашего телевизора, оказались полнейшим бредом.

В реальности это очень приятная страна с крайне дружелюбными людьми. И я совершенно не чувствую никакой опасности и враждебности, о которой я столько слышал. Глобальных разочарований я пока не испытывал. Разве что высокие цены и налоги пугают.

– Рассматриваете ли вы возвращение в Россию? Как скоро?

– Пока не рассматриваю, но если надо будет вернуться и мне не закроют въезд, не признают иноагентом или еще как-нибудь не свернут кровь, то вернусь совершенно спокойно. Россия прекрасная страна, но в данный момент я не готов мириться с ограничениями интернета, а также меня пугает ситуация с огромным количеством иностранных специалистов, наводнивших Москву, так что пока попробую осуществить американскую мечту.