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Трамп указом запретил въезд нелегальных мигрантов через южную границу США

Трамп подписал указ о приостановке прохода мигрантов через южную границу США
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Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, который приостанавливает возможность нелегального въезда в страну через южную границу и предписывает меры по выдворению таких мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Сегодня президент Трамп подписал указ, который приостанавливает физический доступ иностранных граждан, пытающихся незаконно пересечь границу Соединенных Штатов», — говорится в заявлении.

Трамп дал распоряжение министерству внутренней безопасности, министерству юстиции и Государственному департаменту принять все необходимые меры для выдворения нелегальных мигрантов, входящих на территорию страны через южную границу.

20 января 78-летний республиканец Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он анонсировал введение режима чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой и отправку туда войск.

Также новый глава государства подтвердил планы переименовать Мексиканский залив в залив Америки и заверил, что в стране будут признавать только два пола. Кроме того, он пообещал вернуть США свободу слова. По словам Трампа, с его инаугурации начался «золотой век Америки». Россию и Украину в своей речи президент не упомянул.

Ранее сын Сороса прокомментировал второй срок Трампа цитатой Маркса.

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