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Сжегшего паспорт РФ блогера Шпака приговорили к восьми годам колонии

Суд заочно приговорил блогера Шпака к восьми годам колонии

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Телеграм-канал «Sasha Shpak Official»

Суд приговорил блогера и культуриста Александра Шпака к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы.

Отмечается, что его признали виновным по делу о фейках о Вооруженных силах России. Установлено, что блогер разместил на администрируемой им странице в одной из социальных сетей видеозапись своего выступления, доступную для просмотра неограниченному числу пользователей, содержащую под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе спецоперации.

Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» сроком на 4 года.

22 августа сообщалось, что Шпак поджег свой российский паспорт. Telegram-канал Mash опубликовал ролик, в котором Шпак подтерся документом и начал его поджигать. Как отмечал Mash, блогер сжигал паспорт под гимн Украины. На бодибилдера возбудили дело по статье «Надругательство над Государственным гербом России».

В январе суд заочно арестовал Шпака по делу о фейках о ВС РФ. Блогера обвинили в распространении ложной информации о действиях российских военных на Украине по мотивам политической ненависти. Известно, что сейчас Шпак проживает в Черногории.

Ранее Шпака потребовали признать иноагентом.

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