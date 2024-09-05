Сжегшего паспорт РФ блогера Шпака приговорили к восьми годам колонии

Суд приговорил блогера и культуриста Александра Шпака к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы.

Отмечается, что его признали виновным по делу о фейках о Вооруженных силах России. Установлено, что блогер разместил на администрируемой им странице в одной из социальных сетей видеозапись своего выступления, доступную для просмотра неограниченному числу пользователей, содержащую под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе спецоперации.

Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» сроком на 4 года.

22 августа сообщалось, что Шпак поджег свой российский паспорт. Telegram-канал Mash опубликовал ролик, в котором Шпак подтерся документом и начал его поджигать. Как отмечал Mash, блогер сжигал паспорт под гимн Украины. На бодибилдера возбудили дело по статье «Надругательство над Государственным гербом России».

В январе суд заочно арестовал Шпака по делу о фейках о ВС РФ. Блогера обвинили в распространении ложной информации о действиях российских военных на Украине по мотивам политической ненависти. Известно, что сейчас Шпак проживает в Черногории.

Ранее Шпака потребовали признать иноагентом.