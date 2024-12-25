Мост дружбы: почему участники ВФМ до сих пор не удаляются из общего чата фестиваля

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ), который прошел в России весной 2024 года, стал крупнейшим международным молодежным событием. С 1 по 7 марта Олимпийский парк на федеральной территории «Сириус» превратился в настоящий город молодежи мира. РФ продемонстрировала иностранным гостям лучшие практики молодежной политики и стала местом притяжения активных и амбициозных ребят со всей планеты. Но главным итогом фестиваля стала дружба и те крепкие связи, которые были сформированы между 20 тыс. участников из 190 стран мира. О том, как причастные к этому яркому событию продолжают общаться, обмениваться опытом и знаниями — в материале «Газеты.Ru».

Как это было

Всемирный фестиваль молодежи был организован по поручению президента России Владимира Путина для развития международного молодежного сотрудничества.

Во время отборочной кампании организаторы фестиваля — администрация президента РФ, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Дирекция ВФМ — получили свыше 336 тыс. заявок на участие от россиян и иностранцев в возрасте до 35 лет.

В зарубежных странах на основе госструктур и неправительственных организаций сформировали более сотни Национальных подготовительных комитетов. На их базе создали Международный совет фестиваля, объединивший молодежные и профессиональные объединения, а также молодых лидеров разных стран.

close Пресс-служба ВФМ-2024

Более 50 тыс. заявок было получено от кандидатов в волонтеры. В итоге в состав всероссийского волонтерского корпуса фестиваля вошли 5 тыс. активистов.

По программе Росмолодежи «Больше, чем путешествие» из 10 тыс. желающих для работы в дни фестиваля отобрали 300 лучших экскурсоводов страны.

Мероприятия фестиваля проходили по принципу «Один день — один смысл». Внимание участников сконцентрировали на таких темах, как создание многополярного мира, ответственность за общее будущее, важность многонационального единства и равного доступа к знаниям и ресурсам, традиционные духовно-нравственные ценности и вклад каждого в развитие России и мира.

Впервые в истории фестивального движения прошел подростковый трек для ребят в возрасте от 14 до 17 лет, участие в нем приняли более 1 тыс. российских и зарубежных подростков.

В общей сложности с 1 по 7 марта на 55 локациях фестиваля провели более 1 200 мероприятий — концертов, образовательных сессий, открытых диалогов , просветительских марафонов , в которых приняли участие около 3 тыс. артистов и 1600 спикеров.

Также на фестивале открыли библиотеку «Сириус» — гости заполнили ее экземплярами более 6,5 тыс. книг на разных языках, провели шествие молодежи мира в национальных и творческих костюмах — в нем приняли участие около 12 тыс. человек.

Кроме того, гости знакомились с культурой и особенностями российских регионов в кампусах городов России и их зарубежных побратимов, узнавали о достижениях РФ и крупнейших компаний страны.

close Пресс-служба ВФМ-2024

Одним из ярких спортивных событий стал забег «Навстречу друг другу», объединивший 1,5 тыс. человек. Часть спортивных состязаний подготовили организаторы Всемирных игр дружбы. В программу вошли как классические виды спорта, так и новые форматы в рамках «Фиджитал-гонок» Игр Будущего.

Сразу после завершения фестиваля в «Сириусе», стартовала его региональная программа. Около 2 тыс. молодых иностранцев из 147 стран посетили с экскурсиями десятки городов России — Москву, Казань, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Владивосток, Мурманск, Ханты-Мансийск и другие. Росмолодежь разработала для них специальные тематические маршруты.

Гостей знакомили с научным и экономическим потенциалом, историей, традициями и культурой российских регионов.

Завершилась региональная программа в столице — на международной выставке-форуме «Россия».

Открыты для всех

В пресс-службе Дирекции Всемирного фестиваля молодежи рассказали, что участники ВФМ не только узнали культуру, историю и традиции России и разных стран, но и познакомились с общечеловеческими ценностями, которые разделяют жители нашей страны.

close Пресс-служба Дирекции Всемирного фестиваля молодежи

«Россия дала возможность участникам ВФМ-2024 из разных государств осмыслить их и делиться этими ценностями со своими соотечественниками. Благодаря фестивалю молодежь со всего мира узнала, что наша страна открыта для всех, кто готов вместе с Россией строить многополярный справедливый мир, основанный на равенстве и взаимоподдержке», — заявили «Газете.Ru» в организации.

При этом там подчеркнули, что речь идет не только о дружественных странах — ВФМ-2024 объединил молодых лидеров, вне зависимости от политического курса их государств.

«Фестиваль дал импульс для укрепления дружеских связей, совместных проектов и уникальных идей. И согласно поручениям президента России, наследие ВФМ-2024 будет развиваться и дальше», — добавили в пресс-службе.

Ключевым постфестивальным проектом Дирекции ВФМ стали Международные клубы дружбы (МКД), которые объединяют молодых людей из всех регионов России и зарубежных стран. На сегодня в регионах РФ создано уже 79 таких клубов.

close Пресс-служба Дирекции Всемирного фестиваля молодежи

Их участники — молодые лидеры из России и из-за рубежа — проводят совместные мероприятия, создают проекты, изучают языки друг друга и многое другое. Планируется запуск еще 90 клубов — во всех регионах России и на федеральной территории «Сириус».

Дирекция Всемирного фестиваля молодежи продолжает работу по сохранению и развитию постфестивального наследия.

В дирекции ВФМ рассказали, что после фестиваля было принято решение о масштабировании молодежных мероприятий на территории России. С этого года у жителей страны младше 35 лет и иностранных граждан появилась возможность принять участие в форумах платформы «Росмолодежь.События». Также международные заезды проходят в рамках мероприятий круглогодичных молодежных образовательных форумов.

«Мы продолжаем усиливать международное молодежное сотрудничество и расширять горизонты для взаимодействия молодых россиян и представителей других государств», — добавили в дирекции фестиваля.

Воплотить мечты до 35 лет

Врач-терапевт Новоуренгойской центральной городской больницы Ямало-Ненецкого автономного округа Анвархон Иномов, принявший участие во Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе», рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что после этого события его жизнь изменилась.

«Я был одним из 120 представителей на фестивале от ЯНАО. В «Сириусе» познакомился в огромным количеством ярких и перспективных молодых людей из разных стран и разных профессий. Со многими из них, например, ребятами из Аргентины, продолжаем общаться онлайн, создали молодежный клуб дружбы», — поделился Анвархон Иномов.

По его словам, на фестивале он узнал, что Росмолодежь проводит в регионах России множество форумов. Вернувшись домой, он стал принимать в них участие и увлекся молодежной политикой.

Иномов начал принимать участие в региональных и федеральных форумах и конференциях, создал просветительский проект «Твой доктор», объясняющий молодым людям необходимость проходить диспансеризацию и развенчивающий мифы и медицине, стал победителем грантового конкурса Росмолодежи. На выигранные средства создал серию информационных роликов и теперь проводит лекции и семинары для жителей города Новый Уренгой.

close Из личного архива Анвархона Иномова

Также Иномов стал наставником волонтеров-медиков в Центре социальной помощи «Мы вместе».

«Хочется воплотить в жизнь много идей — рассказывать людям не только про медицину, но про наш регион. Мне сейчас 32 года. До 35 лет буду считаться представителем молодежи и постараюсь воспользоваться возможностями, которые предоставляет государство. Намерен вложиться в свои проекты по максимуму», — заключил Иномов.

Впереди много интересного

Виталий Антипин из Карелии — руководитель дирекции всероссийского форума студенческих советов общежитий «Общага» — рассказал «Газете.Ru», что участие в ВФМ стало для него важной отправной точкой для нового жизненного этапа.

close Молодежный инфоресурс «Морошка»

На фестивале он был руководителем делегации от Карелии, а после стал лидером молодежного клуба дружбы.

«Мы сейчас активно взаимодействуем с приезжающими к нам зарубежными делегациями и иностранными студентами, которые учатся у нас в регионе — большинство из них из Индии. Подготовили ряд проектов по их адаптации, ознакомлению с местной культурой. Начали развивать в республике межнациональное сообщество. В рамках молодежного клуба дружбы у нас уже проводится огромное количество встреч и экскурсий», — отметил 26-летний Виталий Антипин.

Он выразил надежду на то, что активисты из Карелии проведут еще много интересных мероприятий на площадках молодежного клуба дружбы и платформы Росмолодежь.

close Молодежный инфоресурс «Морошка»

Платформа возможностей

Председатель региональной общественной организации «Российский союз молодежи» в Коми, руководитель проектов аппарата регионального отделения «Движение Первых» Илаха Керимова представила свой регион на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе».

В беседе с «Газетой.Ru» 22-летняя участница фестиваля отметила, что событие оставило не только яркие впечатления, но и чувство единения с гостями из других стран.

«Фестиваль подарил новые знакомства и дал возможность обменяться опытом с единомышленниками», — заявила она.

После фестиваля Керимову пригласили стать частью команды Международного клуба дружбы Республики Коми.

«Руководитель французской группы уже посетила Коми для встречи в рамках Международного клуба дружбы и проявила интерес к российским инициативам, включая уникальную благотворительную всероссийскую акцию «Елка желаний», которую она отметила как не имеющую аналогов в мире», — добавила 22-летняя Керимова.

По ее словам, фестиваль открыл новые возможности для работы с молодежью.

close Из личного архива Илахи Керимовой

В планах — организация телемоста между иностранными студентами и их сверстниками из Архангельской области.

Керимова добавила, что дружелюбная атмосфера на фестивале вдохновила участников на создание чатов для общения и взаимодействия с новыми знакомыми из разных стран.

«Участники ВФМ до сих пор поддерживают связь в общем чате фестиваля», — призналась она.

По мнению эксперта Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Виктории Карповой, Россия вдохновляет и объединяет молодежь со всего мира.

«Именно молодежь будет строить мир, основанный на справедливости, сотрудничестве и принципах многополярности. Именно молодежь будет реализовывать все то, во что государство сегодня вкладывает много ресурсов», — заключила политолог.