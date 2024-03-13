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Иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи познакомились с регионами России

Для представителей 147 стран прошла региональная программа ВФМ–2024

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Евгений Биятов/РИА Новости

Иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи продолжают путешествие по России, сообщает пресс-служба фестиваля. В рамках региональной программы для двух тысяч представителей 147 стран проведут тур по пяти тематическим маршрутам.

Предполагается, что путешествие по России познакомит молодых людей с историей, традициями и культурой народов страны, а также с уникальными природными памятниками, экономическим и техническим потенциалом.

Так, 13 марта иностранные участники фестиваля посетили Нижний Новгород. Для них провели экскурсию по городу и главным достопримечательностям, выставку «Гуляя по старому Нижнему», лекции о благоустройстве и современном искусстве города. Также в Нижнем Новгороде состоялся модный показ, где представили коллекции студенческих театров моды региона.

Кроме того, один из тематических маршрутов проходил в Туле. В его первый день делегация иностранных участников познакомилась с историей города-героя, а также посетила мемориал «Защитникам неба Отечества», площадь Победы, парк «Патриот» и Музей обороны Тулы. Также ребята возложили цветы к вечному огню на мемориальном комплексе «Три штыка» и заложили капсулу времени с посланием для будущих поколений.

В рамках маршрута в Дагестане иностранным гостям провели экскурсию по Сулакскому каньону, который является одним из самых глубоких не только в Европе, но и мире.

Заключительный день путешествия по территории новых регионов России прошел 13 марта. В Крыму иностранная делегация отправилась на экскурсию в арт-кластер «Таврида».

Отмечается, что далее участники Всемирного фестиваля молодежи поедут в Москву на Международную выставку-форум «Россия».

Также участники ВФМ–2024 посетили Академию творческих индустрий «Меганом», где им рассказали о работе площадки. Иностранные гости узнали, что площадка предоставляет молодым представителям культуры, искусства и творческих индустрий профильное профессиональное образование.

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