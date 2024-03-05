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На ВФМ-2024 выступили два российских юношеских симфонических оркестра

На Всемирном фестивале молодежи состоялся концерт «Симфоническая сборная России»

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Всемирный фестиваль молодежи объединяет музыкантов из разных стран, это база для того, чтобы культура не погибала. Об этом на концерте «Симфоническая сборная России», который прошел в рамках ВФМ-2024, заявил дирижер Юрий Башмет, сообщает пресс-служба фестиваля.

«Если погибнет культура, мы умрем, потому что без культуры невозможно», – сказал Башмет.

Отмечается, что мероприятие объединило Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета и Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Дмитрия Юровского.

Как уточнили организаторы, оркестры исполнили собственные программы, которые включали в сея шедевры русской и европейской классики, а также композиции современных композиторов.

Солистами концерта стали лауреаты семнадцатого Международного конкурса имени Чайковского. Кроме того, в завершении концерта для гостей выступила звезда оперной сцены, народная артистка РФ Хибла Герзмава.

Как рассказал Юрий Башмет, отбор участников в юношеский оркестр, которым он руководит, проходит раз в два года. «Это уникальная «сборная», впервые созданный в нашей стране подобный коллектив. Его главный принцип – ротация участников, они учатся тому, как нужно жить в оркестре. Ребята проходят сначала конкурсы в своих городах и в итоге представляют все регионы нашей страны», — рассказал дирижер.

По его словам, в январе этого года Всероссийский юношеский симфонический оркестр приобрел статус федерального.

«Мы этого добивались 10 лет и добились. Что это значит? Это значит, что и дальше наши проекты будут стабильно работать. Их много, и они всем известны», — отметил он.

Напомним, на ВФМ-2024 в рамках Фестиваля юношеских оркестров мира в течение двух дней шесть коллективов дали шесть концертов в Зимнем театре Сочи. Международный коллектив объединил музыкантов из 26 стран. На одной сцене играли молодые музыканты из России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Португалии, Испании и исполнитель из США

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