На ВФМ-2024 выступили два российских юношеских симфонических оркестра

Всемирный фестиваль молодежи объединяет музыкантов из разных стран, это база для того, чтобы культура не погибала. Об этом на концерте «Симфоническая сборная России», который прошел в рамках ВФМ-2024, заявил дирижер Юрий Башмет, сообщает пресс-служба фестиваля.

«Если погибнет культура, мы умрем, потому что без культуры невозможно», – сказал Башмет.

Отмечается, что мероприятие объединило Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета и Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Дмитрия Юровского.

Как уточнили организаторы, оркестры исполнили собственные программы, которые включали в сея шедевры русской и европейской классики, а также композиции современных композиторов.

Солистами концерта стали лауреаты семнадцатого Международного конкурса имени Чайковского. Кроме того, в завершении концерта для гостей выступила звезда оперной сцены, народная артистка РФ Хибла Герзмава.

Как рассказал Юрий Башмет, отбор участников в юношеский оркестр, которым он руководит, проходит раз в два года. «Это уникальная «сборная», впервые созданный в нашей стране подобный коллектив. Его главный принцип – ротация участников, они учатся тому, как нужно жить в оркестре. Ребята проходят сначала конкурсы в своих городах и в итоге представляют все регионы нашей страны», — рассказал дирижер.

По его словам, в январе этого года Всероссийский юношеский симфонический оркестр приобрел статус федерального.

«Мы этого добивались 10 лет и добились. Что это значит? Это значит, что и дальше наши проекты будут стабильно работать. Их много, и они всем известны», — отметил он.

Напомним, на ВФМ-2024 в рамках Фестиваля юношеских оркестров мира в течение двух дней шесть коллективов дали шесть концертов в Зимнем театре Сочи. Международный коллектив объединил музыкантов из 26 стран. На одной сцене играли молодые музыканты из России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Португалии, Испании и исполнитель из США