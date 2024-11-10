Развитие молодого поколения назвали одной из важнейших задач политики Владимира Путина

Для руководства России очень важна тема развития молодого поколения, заявила эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Виктория Карпова.

«В России молодежи уделяется особое внимание, в том числе через нацпроекты и федеральные программы, которые работают на благо будущих поколений», — сказала она.

По словам Карповой, именно политика президента России Владимира Путина помогает развивать молодежь в современной России.

«По инициативе Владимира Путина в 2019 году был запущен нацпроект «Образование». Также в этом году заработал нацпроект «Молодежь. Дети», где одна из ключевых задач – создать условия для развития лидерских качеств среди молодежи, развивать международный обмен и поддерживать молодежное предпринимательство», — отметила эксперт.

Карпова добавила, что в современной России немаловажной задачей является развитие человеческого капитала.

«В современном мире стабильное развитие любого государства зависит от умения использовать навыки и компетенции своих граждан», — сказала она.

По ее словам, Россия вдохновляет и объединяет молодежь со всего мира.

«В 2018 году была создана платформа «Россия – страна возможностей». Это сетка различных кадровых, социальных и образовательных проектов. Всего за 6 лет ее участниками стали более 20 млн человек из России и 150 стран мира», — сказала Карпова.

Она подчеркнула, что будущее принадлежит молодежи.

«Именно молодежь будет строить мир, основанный на справедливости, сотрудничестве и принципах многополярности. Именно молодежь будет реализовывать все то, во что государство сегодня вкладывает много ресурсов», — заключила эксперт ЭИСИ.

Напомним, 10 ноября отмечается Всемирный день молодежи.