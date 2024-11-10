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Развитие молодого поколения назвали одной из важнейших задач политики Владимира Путина

Эксперт ЭИСИ Карпова: Россия вдохновляет и объединяет молодежь со всего мира

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dotshock/Shutterstock/FOTODOM

Для руководства России очень важна тема развития молодого поколения, заявила эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Виктория Карпова.

«В России молодежи уделяется особое внимание, в том числе через нацпроекты и федеральные программы, которые работают на благо будущих поколений», — сказала она.

По словам Карповой, именно политика президента России Владимира Путина помогает развивать молодежь в современной России.

«По инициативе Владимира Путина в 2019 году был запущен нацпроект «Образование». Также в этом году заработал нацпроект «Молодежь. Дети», где одна из ключевых задач – создать условия для развития лидерских качеств среди молодежи, развивать международный обмен и поддерживать молодежное предпринимательство», — отметила эксперт.

Карпова добавила, что в современной России немаловажной задачей является развитие человеческого капитала.

«В современном мире стабильное развитие любого государства зависит от умения использовать навыки и компетенции своих граждан», — сказала она.

По ее словам, Россия вдохновляет и объединяет молодежь со всего мира.

«В 2018 году была создана платформа «Россия – страна возможностей». Это сетка различных кадровых, социальных и образовательных проектов. Всего за 6 лет ее участниками стали более 20 млн человек из России и 150 стран мира», — сказала Карпова.

Она подчеркнула, что будущее принадлежит молодежи.

«Именно молодежь будет строить мир, основанный на справедливости, сотрудничестве и принципах многополярности. Именно молодежь будет реализовывать все то, во что государство сегодня вкладывает много ресурсов», — заключила эксперт ЭИСИ.

Напомним, 10 ноября отмечается Всемирный день молодежи.

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