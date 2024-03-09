Гостей фестиваля молодежи познакомили с достижениями российских ученых

Мультимедийную выставку «Россия — миру. Мир — России», которая прошла в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории «Сириус», посетили более 10 тыс. человек. Об этом сообщили организаторы выставки.

На выставке российским и иностранным участникам фестиваля представили достижения отечественной науки, рассказали о важности открытий российских ученых для мировой цивилизации, а также вкладе иностранных первооткрывателей, писателей и разработчиков в российскую историю.

16 тематических зон 146-метровой экспозиции расположились на площади более 1,5 тыс. квадратных метров. Программу представляли на шести языках — русском, английском, китайском, французском, арабском и испанском.

Выставка была подготовлена Национальным фондом развития гуманитарного знания «Перспектива» при участии экспертов проекта «Россия — моя история». Поддержку оказал Президентский фонд культурных инициатив.

«Проект «Россия — миру. Мир — России», безусловно, важен для развития культурных и научных связей между Россией и другими странами. Уверен, что выставку ждет большое будущее, она не только рассказывает о вкладе нашей страны в достижения мировой цивилизации, но и задает вектор — продолжать сотрудничать с другими странами на общее благо всего человечества», — подчеркнул генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Посетители выставки приняли участие в специальных интерактивах. Так, одним из центров притяжения выставки стал мультимедийный куб, на гранях которого каждый из участников фестиваля мог разместить свое фото в рамках акции «#ХочуНаКуб».

«Это первый в своем роде публичный арт-объект, участниками которого стали не только известные люди, внесшие свой вклад в развитие человеческой цивилизации, но и каждый, кто ассоциирует себя с достижениями России. Это акция символизирует главное достояние нашей страны — ее людей. Также посетители выставки получили от нас памятные сувениры», — отметил руководитель проекта «Россия-моя история» Иван Есин.

В дальнейшем выставку планируют представить в городах России в рамках работы исторических парков «Россия — моя история».