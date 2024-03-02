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На ВФМ пройдет просветительский марафон «Знание.Первые»

Директор общества «Знание» Древаль: любой успех базируется на мечтах и знаниях

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Российское общество «Знание»

Флагманский марафон «Знание.Первые» станет одним из главных событий Всемирного фестиваля молодежи, считает генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

«Россия сегодня находится в авангарде борьбы за правду и новый справедливый многополярный мир. И в этом мире у каждого есть пространство для реализации и развития. Я убежден, что любой успех базируется на мечтах и знаниях», — сказал он, обращаясь к участникам фестиваля.

Древаль отметил, что марафон «Знание.Первые» призван укрепить образ России, выступающей амбассадором многополярного мира.

На марафоне выступят более 100 лекторов из России, Индии, Сербии и других стран. Слушателям марафона расскажут об основных государственных и общественных процессах, геополитике и международном сотрудничестве.

Также для участников фестиваля проведут кинолекторий «Знание.Кино», в рамках которого покажут художественные и документальные фильмы.

Кроме того, участники фестиваля смогут увидеть спектакли, организованные обществом «Знание» совместно с арт-кластером «Таврида».

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи открылся 1 марта на федеральной территории «Сириус». Всего в ВФМ примут участие 20 тысяч молодых людей из 89 регионов России и 188 стран мира.

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