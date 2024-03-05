Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +

Участникам ВФМ рассказали о методах применении ИИ в науке и жизни

На ВФМ прошла первая сессия конференции Сбера AI Journey

close
100%
Freepik

На Всемирном фестивале молодежи прошла первая в 2024 году сессия международной конференции по искусственному интеллекту «AI Journey: путешествие в мир искусственного интеллекта», сообщает пресс-служба банка.

В рамках сессии прошли три трека: AI Stars (Звезды искусственного интеллекта); AI Generative Universe (Вселенная генеративных моделей) и New Science Horizons with AI (Новые научные горизонты с искусственным интеллектом).

Так, управляющий директор по исследованию данных Сбербанка, научный консультант Института искусственного интеллекта AIRI Денис Димитров, рассказал об истории создания современных генеративных моделей, особенностях их обучения и тестирования, а независимый эксперт по видеоиграм и интернет-технологиям Александр Кузьменко поведал о развитии ИИ в мире видеоигр.

Также спикеры рассказали молодежи о применении ИИ в разных сферах жизни.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус».

Что думаешь?
Комментарии
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами