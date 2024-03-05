Участникам ВФМ рассказали о методах применении ИИ в науке и жизни

На Всемирном фестивале молодежи прошла первая в 2024 году сессия международной конференции по искусственному интеллекту «AI Journey: путешествие в мир искусственного интеллекта», сообщает пресс-служба банка.

В рамках сессии прошли три трека: AI Stars (Звезды искусственного интеллекта); AI Generative Universe (Вселенная генеративных моделей) и New Science Horizons with AI (Новые научные горизонты с искусственным интеллектом).

Так, управляющий директор по исследованию данных Сбербанка, научный консультант Института искусственного интеллекта AIRI Денис Димитров, рассказал об истории создания современных генеративных моделей, особенностях их обучения и тестирования, а независимый эксперт по видеоиграм и интернет-технологиям Александр Кузьменко поведал о развитии ИИ в мире видеоигр.

Также спикеры рассказали молодежи о применении ИИ в разных сферах жизни.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус».