Стартовала региональная программа Всемирного фестиваля молодежи

Две тысячи молодых иностранцев из 147 стран в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи посетят десятки городов России. Для них разработаны 5 тематических маршрутов, сообщает пресс-служба Росмолодежи.

Предполагается, что путешествие позволит зарубежным участникам фестиваля познакомиться с Россией, ее культурой, историей, традициями, природой, национальным многообразием и экономическим потенциалом. Молодых людей ждет большая поездка по российским городам — от Калининграда до Владивостока, от Волгограда до Хабаровска, от Махачкалы до Мурманска.

В Чечне в рамках маршрута «Жить и работать в России» 12 марта иностранцы отправились знакомиться с культурной составляющей региона. Гости России побывали в двух мечетях: «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда в городе Шали и «Сердце матери» имени Аймани Кадыровой в Аргуне.

Маршрут «Дорога памяти» включает города-герои и города воинской славы: Санкт-Петербург, Волгоград, Смоленск и Тулу. Участники региональной программы посетили уникальные музейные комплексы и узнали о героическом подвиге советских людей на фронте и в тылу.

Тематический маршрут «Страна без границ» проходит по четырем городам, расположенным в разных частях страны: участники посещают Петропавловск-Камчатский, Калининград, Махачкалу, Хабаровск, знакомятся с национально-природным богатством и историко-культурным многообразием крупнейших туристических центров России.

В рамках маршрута «Мы вернулись в Россию» молодые люди из-за рубежа отправились в Крым, Севастополь, Луганскую народную республику, где узнали о жизни в новых регионах, их истории, культуре, архитектуре и развитии городской среды.

Тодор Найденов из Болгарии рассказал, что Крым покоряет своими историческими достопримечательностями.

«Видно, что здесь все постоянно развивается. Есть инфраструктура для развития молодежи. Например, мы посетили Ресурсный центр поддержки добровольчества Республики Крым на базе которого развиваются молодежные организации», — поделился впечатлениями он.

Ранее сообщалось, что мультимедийную выставку «Россия — миру. Мир — России», которая прошла в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории «Сириус», посетили более 10 тыс. человек.