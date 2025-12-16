На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван продукт, запускающий обновление костной ткани

Nutrients: греческий йогурт может запускать обновление костной ткани
DONOT6_STUDIO/Shutterstock/FOTODOM

Две порции греческого йогурта в день могут активизировать обновление костной ткани у людей старше 55 лет. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nutrients.

В эксперименте приняли участие 48 человек старше 55 лет. Часть добровольцев регулярно занималась фитнесом, в то время как другая вела малоподвижный образ жизни. Всех участников проинструктировали добавить в рацион две порции греческого йогурта объемом 175 граммов. В течение восьми недель добровольцы сдавали анализы крови и проходили оценку состава тела.

Результаты показали, что у тренирующихся, которые включили йогурт в рацион, вырос уровень маркера костной резорбции CTX-I, что может указывать на активизацию обновления костной ткани. У нетренирующихся участников наблюдалось резкое снижение интерлейкина-6, ключевого маркера хронического воспаления, тогда как у физически активных людей показатели оставались стабильными.

Авторы подчеркивают: пока результаты работы следует интерпретировать с осторожностью — для долгосрочной оценки пользы греческого йогурта нужны более масштабные исследования. Однако уже сейчас ученые предполагают, что положительный эффект обеспечивает сочетание белка и кальция.

Кальций является основным структурным компонентом костей и зубов, придающим им прочность. Почти весь кальций в организме сосредоточен в костной ткани — его недостаток повышает риск переломов и остеопороза. Кроме того, кальций участвует в постоянном обновлении костной ткани — процессе, который поддерживает ее целостность.

Белок, в свою очередь, необходим для образования коллагена — основного органического «каркаса» костей, составляющего большую часть костной матрицы. Он придает костям гибкость и снижает их ломкость, а также способствует усвоению кальция и поддержанию гормонов, регулирующих костный обмен.

Ранее российские ученые довели пользу комбучи до максимума.

