На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван неожиданный «помощник» в защите сердца

CJC: поддержка партнера помогает улучшить состояние сердца
true
true
true
close
Shutterstock

Близкие и поддерживающие отношения могут играть важную роль в восстановлении людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, показало новое исследование. Включение партнеров пациентов в программы кардиореабилитации способно улучшать не только физическое состояние сердца, но и психическое здоровье, а также качество жизни пары в целом. Работа опубликована в журнале Canadian Journal of Cardiology (CJC).

Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности в мире, и все больше данных говорит о том, что их последствия выходят далеко за рамки чисто медицинских проблем. Исследователи проанализировали эффективность так называемых «парных» вмешательств — программ, в которых в реабилитацию вовлечены не только пациенты, но и их партнеры. Анализ показал, что в 77% рассмотренных исследований такие подходы приводили к улучшению факторов риска: люди чаще придерживались здорового питания, были физически активнее и лучше следовали рекомендациям врачей. Положительные эффекты отмечались как для сердечного здоровья, так и для психоэмоционального состояния.

Авторы подчеркивают, что качество отношений напрямую связано с состоянием сердечно-сосудистой системы, однако этому аспекту до сих пор уделялось мало внимания в клинической практике. По словам Хизер Таллок из Института сердца Оттавского университета, сердечное событие затрагивает не только пациента, но и всю пару. Иногда болезнь сближает партнеров, но нередко становится серьезным испытанием для отношений, сопровождаясь тревогой, стрессом и эмоциональным выгоранием.

Сегодня большинство программ кардиореабилитации ориентированы исключительно на пациента. При этом партнеры часто играют ключевую роль в процессе восстановления: помогают соблюдать диету, мотивируют к физической активности, следят за приемом лекарств. Исследователи отмечают, что вовлечение партнера в лечение может быть полезно и для него самого, поскольку у близких людей нередко схожие факторы риска сердечных заболеваний.

Авторы работы призывают развивать более комплексный, семейно-ориентированный подход в кардиологической помощи. В частности, они предлагают внедрять модели поэтапной поддержки в рамках реабилитации, которые позволят своевременно выявлять эмоциональные проблемы в паре и направлять пациентов и их партнеров к соответствующим специалистам.

По мнению исследователей, забота о сердце должна включать не только медикаментозное лечение и физическую реабилитацию, но и работу с отношениями. Такой подход может способствовать лучшей психологической адаптации после болезни, устойчивым изменениям образа жизни и, в перспективе, улучшению сердечно-сосудистых показателей.

Ранее был назван неочевидный фактор риска инфаркта и инсульта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Семь месяцев войны и биткоин за $1 млн: каким 2026 год увидели Ванга, Нострадамус и Илон Маск
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами