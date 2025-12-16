Назван неожиданный «помощник» в защите сердца

Близкие и поддерживающие отношения могут играть важную роль в восстановлении людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, показало новое исследование. Включение партнеров пациентов в программы кардиореабилитации способно улучшать не только физическое состояние сердца, но и психическое здоровье, а также качество жизни пары в целом. Работа опубликована в журнале Canadian Journal of Cardiology (CJC).

Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности в мире, и все больше данных говорит о том, что их последствия выходят далеко за рамки чисто медицинских проблем. Исследователи проанализировали эффективность так называемых «парных» вмешательств — программ, в которых в реабилитацию вовлечены не только пациенты, но и их партнеры. Анализ показал, что в 77% рассмотренных исследований такие подходы приводили к улучшению факторов риска: люди чаще придерживались здорового питания, были физически активнее и лучше следовали рекомендациям врачей. Положительные эффекты отмечались как для сердечного здоровья, так и для психоэмоционального состояния.

Авторы подчеркивают, что качество отношений напрямую связано с состоянием сердечно-сосудистой системы, однако этому аспекту до сих пор уделялось мало внимания в клинической практике. По словам Хизер Таллок из Института сердца Оттавского университета, сердечное событие затрагивает не только пациента, но и всю пару. Иногда болезнь сближает партнеров, но нередко становится серьезным испытанием для отношений, сопровождаясь тревогой, стрессом и эмоциональным выгоранием.

Сегодня большинство программ кардиореабилитации ориентированы исключительно на пациента. При этом партнеры часто играют ключевую роль в процессе восстановления: помогают соблюдать диету, мотивируют к физической активности, следят за приемом лекарств. Исследователи отмечают, что вовлечение партнера в лечение может быть полезно и для него самого, поскольку у близких людей нередко схожие факторы риска сердечных заболеваний.

Авторы работы призывают развивать более комплексный, семейно-ориентированный подход в кардиологической помощи. В частности, они предлагают внедрять модели поэтапной поддержки в рамках реабилитации, которые позволят своевременно выявлять эмоциональные проблемы в паре и направлять пациентов и их партнеров к соответствующим специалистам.

По мнению исследователей, забота о сердце должна включать не только медикаментозное лечение и физическую реабилитацию, но и работу с отношениями. Такой подход может способствовать лучшей психологической адаптации после болезни, устойчивым изменениям образа жизни и, в перспективе, улучшению сердечно-сосудистых показателей.

