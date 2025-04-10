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Риск развития болезни Альцгеймера наследуют от отца, предположили ученые

Neurology: риск болезни Альцгеймера с большей вероятностью наследуют от отца
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Depositphotos

Наличие отца с болезнью Альцгеймера повышает риск накопления в мозге тау-белка — одного из ключевых признаков заболевания. Особенно часто такая патология прослеживается у женщин. К такому выводу пришли ученые из Университета Макгилла в Канаде. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

Ранее ученые полагали, что именно материнская история болезни оказывает более сильное влияние на риск развития Альцгеймера. Однако новые данные указывают на возможную важность отцовского фактора. При этом авторы подчеркивают: научная работа не доказывает причинно-следственную связь, а лишь выявляет ассоциацию.

В исследовании приняли участие 243 человека в возрасте 68 лет без когнитивных нарушений. У всех участников болезнь Альцгеймера встречалась в семейном анамнезе — у одного или обоих родителей либо у двух и более братьев или сестер. В течение семи лет участники регулярно проходили регулярные тесты на память и мышление, а также сканирование мозга.

За время наблюдения у 71 участника развились легкие когнитивные нарушения — возможный предвестник болезни Альцгеймера. При этом наличие отца с этой патологией коррелировало с наибольшей вероятностью появления в мозге скоплений тау-белка. В норме тау-белок участвует в сборке микротрубочек — внутренней арматуры клетки. Но иногда его молекулы склеиваются друг с другом и перестают служить опорой для нейронов.

Ученые также обнаружили, что у женщин, независимо от родительского анамнеза, наблюдалось более выраженное накопление этого белка по сравнению с мужчинами.

Ранее был найден новый «виновник» возрастного слабоумия.

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