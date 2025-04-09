Найден новый «виновник» возрастного слабоумия

NatCom: сбои в работе белка GRAMD1B могут быть причиной деменции

Ученые из Университета штата Огайо установили, что нарушения в работе белка GRAMD1B могут привести к накоплению в мозге токсичных белков, связанных с деменцией. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Открытие было сделано на основе экспериментов с нейронными органоидами — выращенными в лаборатории моделями человеческого мозга. Ученые создали их из клеток пациентов с лобно-височной деменцией (ЛВД).

Исследователи использовали передовые технологии, чтобы смоделировать поведение клеток мозга. Нейронные органоиды, включающие разные типы нейронов и глиальных клеток, позволили точно воспроизвести биологические процессы, происходящие в мозге больных.

Ключевым открытием стал белок GRAMD1B, который, как оказалось, играет важную роль в регуляции обмена холестерина и липидов в нейронах. Исследование показало, что нарушения в уровне этого белка приводят к сбоям в метаболизме липидов, накоплению холестерина и увеличению уровня модифицированного тау-белка — одного из основных маркеров болезней, таких как ЛВД и болезнь Альцгеймера.

«Ранее GRAMD1B изучался в других органах — например, в надпочечниках и кишечнике, но его функция в мозге оставалась неизвестной. Наши данные открывают путь к новым стратегиям лечения нейродегенеративных заболеваний», — отметил соавтор исследования доктор Хонгджун «Гарри» Фу, доцент кафедры нейробиологии.

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